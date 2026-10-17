الفجيرة تستكمل جاهزيتها لانطلاق بطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم

الفجيرة في 17 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم، الاجتماع الفني للبطولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بإشراف اتحاد غرب آسيا، في نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، لمراجعة الترتيبات الفنية والتنظيمية قبيل انطلاق المنافسات.

واستعرض الاجتماع الفئات المعتمدة لمنافسات القوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات، وتشمل فوق 21 سنة، وتحت 21 سنة، وتحت 18 سنة، ضمن مسابقات الفردي والفرق والفرق المختلطة، وفق لوائح الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وتناول الاجتماع مسافات الرمي المحددة لكل فئة، إذ تقام منافسات القوس المحدب لفئتي فوق 21 وتحت 21 سنة على مسافة 70 مترًا، وفئة تحت 18 سنة على مسافة 60 مترًا، فيما تقام منافسات القوس المركب لجميع الفئات على مسافة 50 مترًا.

كما جرت مراجعة نظام المنافسات، الذي يتضمن رمي 72 سهمًا في الدور التأهيلي لتحديد ترتيب المشاركين، تليه الأدوار الإقصائية بنظام نقاط المجموعات للقوس المحدب، ونظام مجموع النقاط للقوس المركب، مع اللجوء إلى سهم كسر التعادل عند تساوي النتائج وفق اللوائح المعتمدة.

وفي الجانب التحكيمي، تناول الاجتماع آلية اعتماد الحكام الدوليين وترشيحهم من الاتحادات المشاركة وفق اللوائح، وتوزيع مهامهم من خلال لجنة الحكام، إلى جانب ترتيبات تشكيل لجنة الاحتكام بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا، بما يضمن سلامة تطبيق القوانين وعدالة المنافسات.

وناقش الاجتماع متطلبات التعامل مع التحديات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتعدد الفئات والمسافات وأنظمة المنافسة، وفي مقدمتها تنسيق الجداول، وتنظيم حركة المشاركين داخل الميدان، ودقة تسجيل النتائج واعتمادها، مع مراعاة المتطلبات الفنية عند إجراء أي تعديلات على البرنامج.

وشملت المحاور إجراءات الفحص الفني للمعدات، والتحقق من وثائق المشاركين وأعمارهم، والالتزام بالزي الموحد وأرقام اللاعبين، إضافة إلى تطبيق لوائح مكافحة المنشطات وتعليمات الأمن والسلامة، وتوفير فرق إسعاف ميدانية وعيادة طبية داخل الميدان.

ويأتي الاجتماع ضمن استكمال الجاهزية لانطلاق الأدوار التأهيلية، وتعزيز التنسيق بين اللجان والوفود المشاركة، بما يسهم في تقديم منافسات منظمة تعكس مكانة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية الإقليمية.