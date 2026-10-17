فوكينا يقصي زفيريف ويتأهل للقاء جودار في نهائي شنغهاي للأساتذة للتنس

شنغهاي في 17 أكتوبر /وام/ اكتمل اليوم طرفا نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس (1000 نقطة)، بعدما تأهل الإسبانيان أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، ورافاييل جودار إلى المباراة النهائية، التي تقام غداً الأحد.

وحجز دافيدوفيتش فوكينا، مقعده في النهائي عقب فوزه اليوم على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول في البطولة، بنتيجة (5-7، و6-4، و6-3)، بعد مباراة امتدت لثلاث مجموعات، نجح خلالها اللاعب الإسباني في تحويل تأخره بالمجموعة الأولى إلى انتصار مستحق في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

وفي المباراة الثانية للدور نصف النهائي، تأهل اليوم أيضا مواطنه رافاييل جودار، إلى النهائي بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس، بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-3، و6-4)، ليضرب موعداً مع دافيدوفيتش فوكينا، في نهائي إسباني خالص.

وفي منافسات زوجي الرجال، بلغ الثنائي النمساوي لوكاس ميدلر، ونيل أوبيرليتنر، المباراة النهائية بعد فوزه على الثنائي الألماني جاكوب شنايتر، ومارك فالنر، بمجموعتين دون رد بنتيجة (7-5، و6-3).

ويلتقي في نهائي فردي الرجال غداً، الإسبانيان أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، ورافاييل جودار، فيما يجمع نهائي زوجي الرجال بين الثنائي النمساوي لوكاس ميدلر، ونيل أوبيرليتنر، والثنائي جيمس تريسي، وفرانسيسكو كابرال.