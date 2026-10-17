77 دراجا ودراجة يشاركون في منافسات اليوم ضمن دوري الإمارات للدراجات

الشارقة في 17 أكتوبر /وام/ شهدت منافسات دوري الإمارات للدراجات الهوائية، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات اليوم في منطقة نزوى بالشارقة، مشاركة 77 دراجاً ودراجة، بواقع 52 دراجاً في فئة الشباب، و25 دراجة في فئتي السيدات والشابات، وسط منافسة قوية بين الأندية والفرق المشاركة.

وأسفرت منافسات فئة الشباب، التي أقيمت لمسافة 66 كيلومتراً، عن فوز سلمان المنصوري، لاعب نادي الشارقة، بالمركز الأول، بعدما أنهى السباق بزمن بلغ ساعة و37 دقيقة و45 ثانية، فيما جاء لانس كيساين، لاعب نادي الحمرية، في المركز الثاني، وحل نيكيتا يوريبن، لاعب نادي أبوظبي، ثالثاً.

وفي منافسات المواطنات للأندية، التي أقيمت لمسافة 33 كيلومتراً، أحرزت مروة سلمان، لاعبة نادي النصر، المركز الأول، تلتها زميلتها هلا محمد راشد، في المركز الثاني، فيما جاءت حصة آل علي، لاعبة نادي أبوظبي، في المركز الثالث.

وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيدات، سيطر نادي إقامة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما أحرزت إينيس كانتيرا، المركز الأول، وجاءت ماديسون بلاك، في المركز الثاني، فيما حلت إيرن تومسون، ثالثة.

وفي سباق الشابات، الذي أقيم لمسافة 33 كيلومتراً، توجت دارسي مينتون، لاعبة نادي أبوظبي، بالمركز الأول، تلتها ملاك شيران، لاعبة نادي النصر، في المركز الثاني، فيما جاءت مايا لازار، لاعبة نادي أبوظبي، في المركز الثالث.

وفرض فريق شرطة دبي حضوره في منافسات المواطنات الهواة، بعدما استحوذ على المراكز الثلاثة الأولى، بتتويج ميرة الفلاسي، بالمركز الأول، وحلول حمدة بن حامد، في المركز الثاني، فيما جاءت شيخة بن شامل، في المركز الثالث.

وشهدت منافسات الجولة تألق دراجي أندية الشارقة، والنصر، وأبوظبي، وإقامة دبي، إلى جانب فريق شرطة دبي، في الفئات المختلفة.

وتتواصل منافسات الدوري غداً بإقامة سباق الفردي العام لفئتي الرجال وتحت 23 عاماً، ضمن منافسات الجولة الحالية.