مانشستر سيتي يفوز على ايبسويتش تاون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن في 17 أكتوبر /وام/ واصل فريق مانشستر سيتي تالقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه اليوم على ايبسويتش تاون 3-2 في ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الاسبوع السابع من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال، أقرب ملاحقيه الذي يلتقي غدا مع نوتينجهام فورست، ضمن الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد ايبسويتش تاون عند 9 نقاط بالمركز العاشر.

وضمن الجولة ذاتها فاز ليفربول، على برينتفورد 2-1، وفاز تشيلسي، على ايفرتون 2-0، وفاز فولهام، على هال سيتي 1- 0.