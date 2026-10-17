الصين تتصدر منافسات اليوم الأول من "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" في شنغهاي

شنغهاي في 17 أكتوبر /وام/ اختتمت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية اليوم وغدا، ضمن جولات الموسم الرياضي 2026-2027، وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وسط مشاركة دولية واسعة من اللاعبين واللاعبات يمثلون دول العالم المختلفة.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية في فئات الأطفال والناشئين والشباب والأساتذة، وسط أجواء تنافسية عكست التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي، والحضور المتنامي للبطولة في القارة الآسيوية.

وتصدرت الصين الترتيب العام للدول برصيد 586 ألفا و200 نقطة، تلتها روسيا في المركز الثاني برصيد 90 ألف نقطة، فيما حلت منغوليا في المركز الثالث برصيد 74 ألف نقطة، وفقاً للترتيب المعلن على المنصة الرسمية للبطولة.

وعلى مستوى الأكاديميات، تصدرت أكاديمية "بوشيدو الصين" الترتيب برصيد 67 ألفا و200 نقطة، وجاءت أكاديمية "شنغهاي بي جي جي" في المركز الثاني برصيد 28 ألف نقطة، فيما حلت أكاديمية "جرايسي بارا إنترناشيونال" البرازيلية في المركز الثالث برصيد 20 ألف نقطة.

وتكتسب جولة شنغهاي أهمية خاصة باعتبارها المحطة الختامية لجولات أبوظبي جراند سلام خلال عام 2026، بمشاركة نحو 1300 لاعب ولاعبة من 50 جنسية، من بينهم 150 لاعباً من حملة الحزام الأسود، بما يعكس المكانة المتنامية للبطولة على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن منافسات اليوم الأول جسدت النجاح المتواصل للبطولة في استقطاب اللاعبين من دول العالم المختلفة، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتطوير رياضة الجوجيتسو ونشرها.

وقال: "تعكس المنافسات التي شهدناها اليوم في شنغهاي حجم التطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي، خصوصاً في القارة الآسيوية التي تشهد نمواً ملحوظاً في أعداد الممارسين والمستويات الفنية للاعبين. ونفخر بأن بطولة أبوظبي جراند سلام أصبحت منصة عالمية تجمع المواهب من الجنسيات والأعمار المختلفة، وتمنحهم فرصة التنافس واكتساب الخبرات ضمن بيئة احترافية متكاملة".

وتتواصل منافسات البطولة غداً الأحد، مع إقامة نزالات فئتي الهواة والمحترفين للرجال والسيدات، حيث تشهد مواجهات مرتقبة بين نخبة اللاعبين، لا سيما في فئات الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، في ظل سعي المشاركين إلى حصد الميداليات وتعزيز أرصدتهم في التصنيف العالمي السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.