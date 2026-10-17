أريستانباي يحصد كأس "ألور 2026" في الجولة السابعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة

نوفوسيلوفكا- كازاخستان في 17 أكتوبر /وام/ تُوِّج الفارس الكازاخستاني كاسييت أريستانباي، على صهوة الجواد "تاي كاسكا"، بلقب الجولة السابعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بعد فوزه بكأس "ألور 2026"، في السباق الذي أقيم اليوم بمنطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية كازاخستان.

وأقيم السباق لمسافة 100 كيلومتر من فئة النجمة الواحدة، على أربع مراحل، بمشاركة 35 من نخبة فرسان وفارسات القدرة والتحمل، وذلك بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة و"EIEV PULSE"، والاتحاد الكازاخستاني للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وفرض أريستانباي سيطرته على مجريات المنافسات، بعدما تصدر جميع مراحل السباق حتى خط النهاية، فيما جاء الفارس يرسين راحيم، على صهوة "باكنور"، في المركز الثاني، وحلت الفارسة ميرام كوجاش، على صهوة "توبليجي توري"، في المركز الثالث.

وقام بتتويج الفائزين كل من لارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية في قرية الإمارات العالمية للقدرة و"EIEV PULSE"، وناصر أحمد عبد الله، مدير المشاريع في "إي إس إس" بالقرية، وأولزاس جومارتوفيتش نورجالييف، عمدة منطقة كوستاناي، وباكيتسهان خبروفيتش ناريمبيتوف، نائب العمدة، وأرجولان سالتاناتوفيتش، المدير التنفيذي لمصنع "ألور".