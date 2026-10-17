1000 مشارك في الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرى الإمارات للجري بلهباب

دبي في 17 أكتوبر /وام/ اختتمت اليوم في منطقة لهباب بإمارة دبي، الجولة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من المواطنين والمقيمين، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع.

وينظم السلسلة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتشمل 7 سباقات تقام في سبع قرى على مستوى الدولة، وتختتم في 5 ديسمبر المقبل بإمارة أبوظبي، بهدف الجمع بين الرياضة واستكشاف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية.

وتوج الفائزين سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة، وشهدت الجولة الثانية إقبالاً كبيراً على التسجيل من الفئات العمرية المختلفة، مع مشاركة واسعة من العائلات، كما تضمنت فعاليات تراثية.

وتقام النسخة الثانية بالشراكة مع "أدنوك" للعام الثاني على التوالي، وشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في محطات السلسلة، بهدف تعزيز الوعي بطائر الحبارى ومكانته في التراث الطبيعي الإماراتي، وتسليط الضوء على أهمية صونه وحمايته للأجيال القادمة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التفاعل مع المشاركين والزوار في مختلف محطات السلسلة عبر إمارات الدولة السبع.

كما شارك المركز الزراعي الوطني في تنظيم "أسواق المزارعين" المصاحبة لسلسلة السباقات، لإبراز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية؛ حيث شهدت هذه الأسواق مشاركة عدد من المزارعين المحليين والأسر المنتجة والحرفيات، للتعريف بالمنتجات الوطنية وتسويقها، وبما يسهم في تسليط الضوء على جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي للسلسلة في مختلف المحطات المستضيفة.

وتتواصل منافسات السلسلة بإقامة الجولة الثالثة في وادي الحلو بالشارقة يوم 24 أكتوبر الجاري، تليها فلج المعلا في أم القيوين 31 أكتوبر، ثم مصفوت في عجمان 14 نوفمبر، والرمس في رأس الخيمة 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبر.