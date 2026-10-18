شراكة إستراتيجية بين "البارالمبية الآسيوية" و"مؤسسة BDH" لدعم رياضات أصحاب الهمم

ناغويا في 18 أكتوبر / وام / وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية ومؤسسة "BDH" الكورية الجنوبية، أمس في مدينة ناغويا اليابانية، اتفاقية شراكة إستراتيجية تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى تعزيز الحركة البارالمبية في قارة آسيا وتوسيع الفرص المتاحة للرياضيين من أصحاب الهمم، ودعم تطوير الرياضات البارالمبية في القارة.

وقع الاتقاقية الإماراتي سعادة ماجد راشد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وسعادة باي دونغ هيون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "BDH"، حيث ستحمل المؤسسة بموجبها صفة "الشريك المتميز للجنة البارالمبية الآسيوية" تقديرا لالتزامها طويل الأمد بدعم وتطوير الرياضات البارالمبية.

وتركز الشراكة، التي تتضمن بندا للتجديد التلقائي، على دعم برامج التطوير المرتكزة على الرياضيين، وتعزيز قدرات اللجان البارالمبية الوطنية الأعضاء ولا سيما في الدول الناشئة، فضلا عن توفير مسارات مستدامة لتطوير الكوادر الفنية، وترسيخ مبادئ الشمولية وتكافؤ الفرص من خلال الرياضة.

وأكد ماجد العصيمي أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة لتعزيز الحركة البارالمبية في القارة، مشيرا إلى أن آسيا تزخر بمواهب رياضية فذة تستحق نيل الفرص لتحقيق إمكاناتها بمعزل عن أي خلفيات أو ظروف.

وقال إن التعاون مع المؤسسة الكورية سيسهم في توسيع الأثر الإيجابي للرياضات البارالمبية ليشمل مجتمعات أوسع، مثمنا التزام المؤسسة ورئيسها بالرؤية المشتركة لبناء حركة رياضية أكثر قوة وشمولا.

وأوضح باي دونغ هيون أن المؤسسة تؤمن إيمانا راسخا بقدرة الرياضة على تغيير حياة الأفراد وكسر الحواجز، مشددا على أن الشراكة تستهدف إحداث أثر مستدام وفتح آفاق جديدة أمام الرياضيين البارالمبيين في آسيا لإلهام المجتمعات وخلق فرص مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.