سالم بن سلطان القاسمي يفتتح المخيم الكشفي العالمي "جوتا جوتي 2026" في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 18 أكتوبر / وام / افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة، فعاليات المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت "جوتا جوتي 2026"، والذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في مفوضية كشافة رأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجمع زايد التعليمي بالظيت، تحت شعار "عالم يسوده السلام والشمول".

شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم مؤخرا في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الظيت، حضور سعادة سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومفوضية كشافة رأس الخيمة، والقيادات الكشفية والقادة والقائدات والمشاركين وممثلي الجهات الشريكة من مختلف إمارات الدولة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة تربوية ووطنية تسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية، وتعزز في نفوس الشباب قيم الانتماء الوطني والتسامح والتعاون والعمل الجماعي، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والمبادرة وخدمة المجتمع.

ولفت إلى أن استضافة رأس الخيمة لهذا الحدث الكشفي العالمي تعكس الاهتمام بتمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في المبادرات الدولية لتبادل الخبرات والتعرف إلى ثقافات الشعوب، مشددا على أن توظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يفتح آفاقا أوسع للتعلم وبناء الصداقات العابرة للحدود.

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان أن شعار المخيم "عالم يسوده السلام والشمول" يجسد رسالة إنسانية مهمة تقوم على احترام التنوع وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيرا إلى أن ترسيخ هذه القيم لدى النشء يسهم في إعداد جيل يجمع بين الاعتزاز بهويته الوطنية والانفتاح الإيجابي على العالم.

وشهدت الفعالية في إطار بعدها العالمي، تواصلا مباشرا عبر الإنترنت بين الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ومشاركين في اليابان، مما يبرز دور تقنيات الاتصال في تقريب المسافات.

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن تنظيم المخيم في إمارة رأس الخيمة يعكس حرص الجمعية على توسيع نطاق الأنشطة الكشفية في مختلف إمارات الدولة، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف إلى تجارب وثقافات متنوعة من خلال برامج تجمع بين التواصل التقني والحوار.

وأشار الدرمكي إلى أن برنامج هذا العام يتضمن حلقة شبابية، وورشة عمل حول نهج التسامح في دولة الإمارات، وفعالية لاكتشاف المواهب في حب الإمارات، إلى جانب حوار حول أهداف التنمية المستدامة بمشاركة شباب من دول مختلفة، مشيدا باستضافة مجمع زايد التعليمي للحدث، كما ثمن التكامل بين المؤسسات التعليمية والحركة الكشفية لترجمة قيم السلام إلى ممارسات واقعية.

وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح فقرات وطنية وتراثية متنوعة، بدأت بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها الكشاف كنان حسام الدين، واختتمت بفقرة "اليولة" التراثية التي قدمها طلاب مجمع زايد التعليمي، في مشهد يعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي.

ويأتي المخيم، الذي تختتم فعالياته مساء اليوم ضمن المشاركة الوطنية في أحد أبرز الأحداث الكشفية الرقمية والإذاعية لجمع الكشافين والمرشدات من مختلف دول العالم.