"أبوظبي للرياضات المائية" يحصد أكثر من 40 ميدالية في ثاني أيام بطولة العين الدولية للسباحة

العين في 18 أكتوبر / وام / حصد سباحو نادي أبوظبي للرياضات المائية أكثر من 40 ميدالية ملونة خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة العين الدولية للسباحة، التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد وينظمها النادي في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين.

واختتمت مساء أمس السبت منافسات اليوم الثاني للبطولة وسط مستويات فنية مميزة وتنافس قوي، حيث نجح سباحو النادي المنظم في إثبات جاهزيتهم العالية عبر التتويج بـ 23 ميدالية خلال الفترة الصباحية، قبل أن يعززوا رصيدهم في المنافسات المسائية، في ظل تقارب مستويات المشاركين بمختلف السباقات والفئات العمرية.

وتستقطب البطولة في نسختها الأولى 400 سباح وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 نادياً وأكاديمية، للتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وباستضافة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع اختيار منطقة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.

وشهدت المنافسات حضور أحمد الجهوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وعلي الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وعمرو بدوي، المدير الرياضي لنادي أبوظبي للرياضات المائية، حيث تابعوا أداء المشاركين وشارك الكعبي في مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وسط ترقب لمنافسات اليوم الثالث والأخير وتطلعات لسباحي نادي أبوظبي نحو تعزيز حصيلتهم من الميداليات وإنهاء البطولة بنتائج مميزة.