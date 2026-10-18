الإمارات تنقل إبداعات تراثها إلى القاهرة في معرض "تراثنا أصل الحكاية"

القاهرة في 18 أكتوبر / وام / تشارك دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي افتتحه أمس السبت دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة تحت شعار "تراثنا أصل الحكاية".

وشهد جناح الدولة زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث اطلع على المعروضات وتبادل الحديث مع أعضاء الوفد الإماراتي، واستمع إلى شرح مفصل حول محتويات الجناح قدمه سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رئيس الوفد، بحضور يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ومحمد السبب، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حيث أشاد الدكتور مدبولي بما يضمه الجناح من منتجات ومعروضات تعكس ثراء الموروث الإماراتي وأصالته.

وأعرب سعادة محمد مصبح النعيمي عن اعتزازه بعمق العلاقات الإماراتية المصرية، وتقديره لاستمرار دعوة دولة الإمارات للمشاركة في المعرض للعام الثامن على التوالي، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل الثقافي ودعم أصحاب المشاريع التراثية والحرفية.

وأوضح النعيمي أن مشاركة المؤسسة والغرفة تجسد حرص إمارة رأس الخيمة على التواجد الفاعل في أبرز الملتقيات التراثية، انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة بإبراز الإرث الحضاري لدولة الإمارات والتعريف بتاريخها وهويتها، وما يزخر به تراثها من عادات وتقاليد وفنون شعبية تشكل جزءاً أصيلاً من ذاكرة المجتمع.

وأشار يوسف إسماعيل إلى أن الجناح الإماراتي يقدم صورة متنوعة عن التراث الوطني من خلال المعروضات والمنتجات الحرفية، وفنون الأداء الشعبية، والأمسيات الشعرية، والمسابقات الأدبية التي تستحضر روح الماضي وتبرز امتداد الموروث الإماراتي في الحياة المعاصرة.

وأضاف أن الجناح نجح خلال الدورات السابقة في استقطاب مئات الآلاف من الزوار، متوقعاً أن تجذب المشاركة هذا العام مزيداً من الجمهور بفضل المعروضات الجديدة التي تُقدم للمرة الأولى وتلبي شغف الزوار بالتراث الإماراتي، مؤكداً أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

وتتواصل فعاليات المعرض، الذي يشكل ملتقى للحرفيين والمبدعين ومنصة للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات وفتح آفاق تسويقية جديدة، حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ألف عارض، إلى جانب خمس دول هي الإمارات، والأردن، والجزائر، ولاتفيا، والمغرب.