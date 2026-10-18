مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي ينفذ حزمة برامج تراثية وبيئية لترسيخ الهوية الوطنية

العين في 18 أكتوبر / وام / نفذ مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، سلسلة متنوعة من البرامج والورش التراثية والبيئية والتطوعية، الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وقيم الاستدامة والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الفعاليات انسجاما مع توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تعزز ارتباط الأجيال بتراثهم وتنمي لديهم روح المبادرة.

وشملت الأنشطة محاور عدة، أبرزها الجانب التطوعي عبر ورشة "على نهج زايد نبادر"، والمجال البيئي من خلال ورش "من الهدر إلى القيمة" وإعادة التدوير، إضافة إلى حزمة من الورش التراثية والحرفية التي تضمنت جلسات "الكتاتيب" و"حكاية الغوص" وإنتاج "البراقع" و"السدو" و"سف الخوص" و"التطريز الفلسطيني".

كما وسع المركز نطاق مشاركته المجتمعية بالتعاون مع مراكز التواجد البلدي في حديقتي ناهل والعامرة، عبر أنشطة تفاعلية تبرز جماليات التراث الإماراتي، بما يجسد التزام المركز بصون الموروث الثقافي وبناء أجيال واعية بمسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة.