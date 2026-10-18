"روّاد" تمول 10 مشاريع بـ 3.7 ملايين درهم خلال الربع الثالث

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / كشفت نتائج التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2026، الصادر عن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تمويل 10 مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و727 ألف درهم، إلى جانب انضمام 168 مشروعاً جديداً لشبكة أعضاء المؤسسة.

وتضمنت النتائج إصدار وتجديد 490 رخصة اعتماد و307 رخص متاجرة إلكترونية، واستفادة 351 رائد ورائدة أعمال من البرامج التدريبية، مع تقديم 51 استشارة متخصصة لأصحاب المشاريع، فضلاً عن فوز المشاريع الأعضاء بـ 198 صفقة تعاقد مع 33 جهة حكومية في الإمارة بقيمة مليون و971 ألف درهم.

وأكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن النتائج التي حققتها المؤسسة خلال الربع الثالث تعكس تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة داعمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأوضح المحمود أن تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بدءاً من التمويل والتدريب والاستشارات وصولاً إلى تسهيل الحصول على فرص التعاقد مع الجهات الحكومية، يجسد توجهاً متنامياً نحو تمكين رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم التنافسية لتحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وقال إن صفقات المشاريع الأعضاء ضمن برنامج المشتريات الحكومية تؤكد أهمية إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في العقود الحكومية، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز خبراتها في تلبية متطلبات السوق، مشيرا إلى مواصلة العمل على توسيع نطاق الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير المبادرات والخدمات التي تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال وتدعم التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقالت فاطمة آل علي، مدير المؤسسة بالتكليف، إن قرارات التمويلات الجديدة صدرت عبر 3 اجتماعات عقدتها لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة خلال الربع الثالث، حيث جرت مناقشة طلبات التمويل المقدمة من أصحاب المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأضافت آل علي أن 9 مشاريع حصلت على التمويل المباشر من المؤسسة بإجمالي مليونين و727 ألف درهم، ما يشكل نحو 73% من إجمالي التمويل المقدم، فيما مول مشروع واحد عبر برنامج التمويل غير المباشر عن طريق المصرف بقيمة مليون درهم بنسبة 27%، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التمويلية المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 5 ملايين و361 ألف درهم استفاد منها 14 مشروعا.

وتوزعت العضويات الجديدة، وفقا لمدير المؤسسة بالتكليف، إلى 109 مشاريع تجارية تمثل 65% من الإجمالي، و59 مشروعا مهنيا بنسبة 35%، فيما توزعت بحسب الملكية إلى 111 مشروعا يملكها رواد أعمال ذكور بنسبة 66%، و54 مشروعا لرائدات الأعمال بنسبة 32%، إضافة إلى 3 مشاريع مشتركة بين الجنسين بنسبة 2%، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة المنضمة خلال العام الحالي إلى 459 مشروعا، متزامناً ذلك مع تجديد عضوية 198 مشروعاً للحصول على الإعفاء من كافة الرسوم الحكومية.

وشهدت رخص المشاريع متناهية الصغر نموا تصاعديا خلال الربع الثالث، حيث صدرت 138 رخصة اعتماد جديدة وتم تجديد 352 رخصة أخرى، إلى جانب إصدار 137 رخصة متاجرة إلكترونية جديدة وتجديد 170 رخصة قائمة.

ونجحت المؤسسة، في السياق ذاته، في تخصيص مقار لعدد 12 مشروعا ضمن مجموعة من مراكز الأعمال والمراكز التجارية وحاضنة "رواد" الافتراضية.

وسجلت المشاريع الأعضاء حضورا نوعيا في برنامج المشتريات الحكومية، عبر الفوز بمجموعة عقود جديدة بلغت 198 عقدا مع 33 جهة حكومية، بقيمة إجمالية بلغت مليونا و971 ألف درهم.

وتصدرت هيئة الشارقة للدفاع المدني قائمة الجهات الحكومية الأعلى من حيث قيمة التعاقدات بقيمة 254 ألفا و100 درهم، بينما حلت دائرة شؤون الضواحي بالشارقة في صدارة الجهات من حيث عدد العقود بواقع 26 عقدا، ليرتفع إجمالي قيمة عقود المشاريع مع الجهات الحكومية خلال العام الجاري إلى 5 ملايين و309 آلاف درهم.

وأشارت آل علي إلى أن فرق عمل المؤسسة نفذت ما يزيد على 95 زيارة ميدانية للمشاريع الأعضاء، منها 24 زيارة ضمن مشروع تصنيف وتقييم المشاريع، فضلا عن عقد 178 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وتوجيه 410 خطابات دعم للأعضاء لتسهيل حصولهم على الإعفاءات المقررة.

وذكرت مديرة المؤسسة بالتكليف، بشأن التدريب، أنه تم عقد 20 برنامجا وورشة تدريبية غطت 130 ساعة، واستفاد منها 351 متدربا ومتدربة، توزعوا بين 117 رائد أعمال و234 رائدة أعمال، لتمثل الإناث نحو ثلثي المستفيدين، ليرتفع بذلك إجمالي المشاركين في البرامج التدريبية إلى 760 متدربا ومتدربة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

ولفتت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال والشراكات بالمؤسسة، إلى أن المبادرات المجتمعية شهدت زخما متصاعدا مع زيادة المشاركات في الفعاليات الخارجية، ومنها قمة "AIM" للاستثمار في أبوظبي لاستعراض منظومة الخدمات، وفعالية "جلسة إلهام" بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب التي أتاحت لطلبة الجامعات الاطلاع على قصص وتجارب أصحاب المشاريع الريادية لتحفيزهم نحو العمل الحر.

وشاركت المؤسسة كذلك في طاولة نقاشية ضمن فعالية التعليم في كليات التقنية العليا، لتناول التحديات والحلول المتعلقة بدعم الطلبة في قطاع ريادة الأعمال.