"وثائق الشارقة": رؤية حاكم الشارقة جعلت الإمارة منارة لحفظ التاريخ وصون الذاكرة

الشارقة في 18 أكتوبر / وام / أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة، بالرؤية الحكيمة والاهتمام الاستثنائي الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحفظ التاريخ وصون الذاكرة والوثائق، مؤكدا أن سموه أرسى نهجا ملهما جعل من الإمارة منارة لحفظ الحقيقة وصون التاريخ.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة احتفاء العالم العربي بـ "يوم الوثيقة العربية" الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، أن الوثيقة تمثل الذاكرة الحيّة لمسيرة الشعوب، والمرجع الأساسي الذي تستند إليه الأجيال في معرفة ماضيها وبناء حاضرها واستشراف مستقبلها، بما يعزز الهوية الوطنية ويعمق الانتماء المجتمعي.

وأوضح أن دار الوثائق في الشارقة تستلهم عملها من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، التي أرست نهجا راسخا في صون الوثائق وحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن الدار تواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإتاحتها، بما يضمن استدامة الذاكرة الوطنية ويعزز مكانة الوثيقة كمصدر موثوق للمعرفة وشاهد حي على تاريخ الوطن وإنجازاته.

واختتم الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي تصريحه، بالتأكيد على أن يوم الوثيقة العربية يعد محطة مهمة لتجديد الالتزام المشترك نحو تعزيز التعاون في حماية الرصيد الوثائقي العربي، باعتباره أمانة وطنية وحضارية نحملها للأجيال القادمة.