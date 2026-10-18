جامعة مونتريال تستضيف مؤتمرا دوليا ينظمه "تريندز" حول مستقبل حوار الأديان بمساندة الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 18 أكتوبر / وام / تستضيف جامعة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026، مؤتمرا علميا دوليا حول مستقبل الحوار بين الأديان في عصر الذكاء الاصطناعي، ينظمه "تريندز جلوبال" بالتعاون مع المنصة الجامعية لدراسة الإسلام (PLURIEL) وجامعتي مونتريال وكيبيك، بمشاركة 32 أكاديميا وباحثا من 11 دولة.

يأتي المؤتمر امتدادا لمبادرة أطلقها "تريندز" في دولة الإمارات خلال فبراير الماضي، حيث يناقش عبر أربعة محاور علمية رئيسية دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المعرفة الدينية، وفرص توظيف التقنيات الذكية في الترجمة وفهم السياقات الثقافية، مقابل التحديات المرتبطة بالتحيزات الخوارزمية والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية.

ويشارك باحثو "تريندز" بأوراق عمل متخصصة تسلط الضوء على موثوقية الذكاء الاصطناعي كوسيط حواري، وتوظيف التنظيمات المتطرفة للتقنيات الذكية في الاستقطاب، إلى جانب إعادة التفكير في تعددية الإسلام المعاصر في الفضاء الرقمي.

ويشهد الحدث تنظيم ورش بحثية وتجريبية لاختبار منصة "DIALOGIA" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتحليل الخطابات الدينية وتيسير الحوار دون إقصاء، تمهيدا لإطلاقها التجريبي في اليوم الختامي الذي يتضمن أيضا الإعلان عن تأسيس مجموعة عمل بحثية دولية متخصصة لتعزيز التعاون العلمي وتطوير مناهج مشتركة.