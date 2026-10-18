"جاهزية" يطلق المجلس الإماراتي الاستشاري للعناية المركزة

أبوظبي في 18 أكتوبر / وام / أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" المجلس الإماراتي الاستشاري للعناية المركزة، بهدف استقطاب الخبرات المحلية والعالمية، ووضع منظومة وطنية موحدة للتدريب التخصصي في مجالات الرعاية الحرجة والطوارئ، وتطوير قدرات الكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات والكوارث الصحية.

ويختص المجلس بتقديم المشورة العلمية لتطوير المناهج السريرية وتبادل الخبرات الدولية عبر شبكة استشارية متعددة التخصصات، وذلك عقب إنجاز المرحلة التجريبية الأولى التي شهدت تدريب نحو ألف من الكوادر الطبية بالاستناد إلى المناهج العلمية الأمريكية والأوروبية المعتمدة في طب الرعاية الحرجة والكوارث.

وتركز المرحلة المقبلة على توسيع نطاق البرامج التدريبية المتقدمة لتشمل القطاع الصحي الخاص بالتوازي مع الحكومي، وتطوير مسارات تخصصية في الإنعاش وإدارة الحوادث الجماعية، لضمان التوسع الآمن في الخدمات السريرية واستيعاب الزيادة المفاجئة للمرضى خلال الأزمات.

وأكد الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات ورئيس برنامج "جاهزية"، أن إطلاق المجلس يمثل مرحلة جديدة للانتقال نحو التأهيل التخصصي المتقدم، مستهدفا الاستفادة من التجارب الغربية لإعداد كوادر وطنية تسهم في التعليم الطبي والتطوير المؤسسي، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل أيضا على تطوير البحوث والمؤتمرات وتأسيس شبكة مهنية لتقليص الفجوات التدريبية وتعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للطوارئ.