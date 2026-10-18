الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يشارك بمنصة تعريفية في سباقات قرى الإمارات للجري

أبوظبي في 18 أكتوبر/وام/ أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مشاركته بمنصة تعريفية في سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في 7 قرى على مستوى الدولة خلال الفترة من 10 أكتوبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت حمدة العامري، أخصائي تعليم في الصندوق إن الهدف من المشاركة تعزيز الوعي بطائر الحبارى ومكانته في التراث الطبيعي الإماراتي، وتسليط الضوء على أهمية صونه وحمايته للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أهمية مشاركة الصندوق في هذه الفعاليات ضمن جهوده للتعريف بالحبارى، وأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التفاعل مع المشاركين والزوار في مختلف محطات السلسلة عبر 7 إمارات بالدولة.

وأكدت العامري أن الهوية الإعلامية لسلسلة سباقات قرى الإمارات للجري تركز على شخصية "رحال" المستوحاة من طائر الحبارى، ما يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات للحفاظ على طائر الحباري، بموروثه الثقافي.

وأوضحت أن المنصة تضم مجموعة من المحنطات لطائر الحبارى، للاطلاع على المعلومات الخاصة به وطبيعته وأهميته، وقيمته الثقافية، وطرق التغذية المتبعة، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التعريفية التي توضح كافة المعلومات المرتبطة به.