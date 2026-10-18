تتويج الفائزين بمسابقات مهرجان الظفرة للتمور

الظفرة في 18 أكتوبر/وام/ فاز راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر بالمركز الأول في مسابقة نخبة الظفرة للتمور، فيما تصدّرت دانه عيسى فارس المزروعي مسابقة تغليف التمور بدون إضافات، ضمن منافسات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة أمس الفائزين في المسابقتين اللتين تسلم المهرجان مشاركاتهما في يومه الافتتاحي (الجمعة)، وأسفرت النتائج عن حصول خليفة سهيل علي ربيع المزروعي على المركز الثاني لمسابقة النخبة، فيما جاء ورثة علي مبارك سلطان العرياني في المركز الثالث، وحصلت فاطمة خليفة ضبيب الشامسي على المركز الثاني بمسابقة التغليف بدون إضافات، وجاءت اليازية عبدالله خليفة المهيري في المركز الثالث.

وخصص المهرجان 10جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 630 ألف درهم للفائزين في نخبة الظفرة للتمور، حيث يحصل الفائز الأول على جائزة نقدية 150 ألف درهم، والفائز الثاني على 125 ألفاً، والثالث على 100 ألف درهم.

فيما خصص 10 جوائز بقيمة 215 ألف درهم لتغليف التمور بدون إضافات، حيث يحصل الفائز الأول على 50 ألف درهم، والثاني على 40 ألفاً، والثالث على 30 ألف درهم.

وتبرز مسابقة النخبة تنوع أصناف التمور المحلية وجودتها، وخبرات المزارعين في العناية بها، بينما تركز مسابقة التغليف على العبوات المخصصة لحفظ التمور وعرضها وتسويقها، وفق معايير تجمع جودة التصميم وسلامة المنتج وسهولة الاستخدام، بما يدعم المنتجين وأصحاب المشاريع الوطنية.

كما شهد المهرجان أمس إعلان الفائزين في مسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون، في فئة طهاة الفنادق العالمية، حيث توج راشد خادم الرميثي مدير مهرجان الظفرة للتمور بدورته الخامسة، والشيف منى المنصوري مشرفة ومحكمة مسابقة الطبخ الفائزين في المسابقة.

كان المهرجان تسلم أمس مشاركات "تمور بومعان" التي بلغت 800 كيلو جرام قدمها 16 متسابقاً، فيما بلغت مشاركات عسل السمر (شوط محلي) 112 كيلوجرام قدمها 56 متسابقاً، ويتضمن برنامج اليوم الأحد استلام مشاركات مسابقة الدباس والعسل السائل للشوط المفتوح.