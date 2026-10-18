دبي تستضيف المؤتمر العلمي الـ31 للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم 22 أكتوبر

دبي في 18 أكتوبر/ وام / تستضيف دبي المؤتمر العلمي الواحد والثلاثين للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، الذي يُعقد بالتزامن مع المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية القلب الإماراتية (ISH-ECS 2026) في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.

تُعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إنجاز بارز لدولة الإمارات وللمجتمع الطبي في المنطقة.

جاء اختيار دبي لاستضافة هذا المؤتمر العلمي العالمي تتويجاً لملف ترشح مشترك قدمته جمعية القلب الإماراتية (ECS) ، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تعكس استضافة الحدث بالتزامن مع المؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية جهودها المتواصلة لربط الكوادر الصحية في المنطقة بالشبكات العلمية الدولية وتتيح في الوقت نفسه الفرصة لإبراز الخبرات السريرية والأبحاث والأولويات الصحية الإقليمية ضمن النقاشات العالمية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

وعلى مدى أربعة أيام، يجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين في ارتفاع ضغط الدم وأطباء القلب والباحثين والكوادر الصحية، لتبادل المعرفة وتعزيز التعليم والتعاون العلمي.

ويشهد المؤتمر طرح 290 بحثاً علمياً من أكثر من 70 دولة حول العالم، من بينها باكستان والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والأردن، وكينيا .

ويشارك في الحدث 160 متحدثاً من خارج دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى جانب 140 متحدثاً من دولة الإمارات، بما يعكس تنوع المشاركة الدولية والحضور البارز للخبرات الإماراتية.

ويشمل البرنامج العلمي أكثر من 380 محاضرة و5 ورش عمل متخصصة، تستعرض أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية في مجال ارتفاع ضغط الدم وطب القلب والأوعية الدموية.

وحصل المؤتمر على اعتماد المجلس الأوروبي لاعتماد التعليم المستمر للمهنيين الصحيين (EBAC)، بما يتيح للمشاركين الحصول على 23 ساعة من التعليم الطبي المستمر.

ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بالكوادر الشابة والمتخصصين في المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرتهم المهنية، من خلال فرص المشاركة العلمية والمنح والتطوير المهني والجوائز، بما يسهم في دعم الجيل المقبل من الأطباء والباحثين.