دبي تستضيف المحطة السادسة لمبادرة "نبرد عليهم" تقديراً لجهود العمال

دبي في 18 أكتوبر / وام / حطّت مبادرة "نبرد عليهم" رحالها في إمارة دبي محطتها السادسة، مواصلةً فعالياتها للعام السابع على التوالي، من خلال توزيع الوجبات والمشروبات الباردة والمثلجات والهدايا على العمال في المواقع الإنشائية، تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، وتعزيزاً لقيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

ينظم المبادرة، فريق سفراء السعادة التطوعي بالشراكة مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ضمن الجهود الإنسانية والمجتمعية الرامية إلى تقدير جهود العمال وتعزيز ثقافة التطوع والعطاء والمسؤولية المجتمعية.

تتضمن فعاليات المبادرة التي تقام برعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تقديم الوجبات والمشروبات الباردة والآيس كريم والهدايا للعمال في مواقع عملهم، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، والتعبير عن التقدير والاهتمام بالدور الذي يؤدونه في دعم مسيرة التنمية والعمران في الدولة.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والإعلاميين وصنّاع المحتوى، الذين أسهموا في دعم أنشطتها وأهدافها الإنسانية والمجتمعية، ونشر رسالتها الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعزز قيم التعاون والتكافل بين أفراده.

تهدف المبادرة إلى الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم مبادرات إنسانية تعبر عن التقدير لجهودهم، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.