معرض يوم الوثيقة العربية بدبي يستقطب جمهوراً واسعاً من الطلبة والباحثين

دبي في 18 أكتوبر / وام / شهد معرض "يوم الوثيقة العربية"، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلا بإدارة البحوث والدراسات في مقره بدبي، إقبالا واسعا من طلبة الجامعات والباحثين والمهتمين بالتاريخ والتراث، بمشاركة مؤسسات وطنية متخصصة في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ المخطوطات.

ركز المعرض على تعزيز الوعي بأهمية الوثائق التاريخية باعتبارها مصدرا أصيلا للمعرفة ووسيلة لحفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال المقبلة، إلى جانب تسليط الضوء على جهود المؤسسات المعنية بصون التراث وتطوير أساليب حفظ الوثائق وترميمها.

وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الإقبال الذي شهده المعرض يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق والمخطوطات، مشيرة إلى أن الوثيقة التاريخية تمنح الأجيال فرصة التعرف إلى ماضيها من مصادره الأصلية، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الارتباط بالموروث الحضاري.

وأضافت أن المركز يسعى إلى جعل الوثيقة جزءا من الثقافة العامة، وعدم حصر الاهتمام بها في الأوساط البحثية والأكاديمية، مؤكدة أن حفظ الذاكرة التاريخية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والخبراء والباحثين لضمان استدامتها وإتاحتها للأجيال القادمة.

شهد المعرض مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة أبوظبي للتراث، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومكتبة محمد بن راشد، ومعهد الشارقة للتراث، إلى جانب مؤسسات أخرى، استعرضت مقتنيات ووثائق تاريخية وتجارب متخصصة في مجالات الحفظ والتوثيق والترميم.

تضمن البرنامج جلسات حوارية ناقشت حضور الوثائق العربية في البحث التاريخي العالمي، ودورها في توثيق جوانب من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، بما في ذلك تجارة اللؤلؤ، فضلا عن ورشة تطبيقية متخصصة عرفت المشاركين بالأساليب العلمية والفنية المستخدمة في ترميم المخطوطات وحمايتها من التلف.

وأتاح المعرض للزوار، لا سيما طلبة الجامعات، فرصة التفاعل المباشر مع المختصين والتعرف إلى آليات صيانة الوثائق والاستفادة منها في الدراسات التاريخية، فيما أسهمت مشاركة المؤسسات الوطنية في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون المعرفي.

وفي ختام المعرض، كرم سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلي الجهات المشاركة، تقديرا لإسهاماتهم في إثراء المحتوى المعرفي للمعرض ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى صون الوثائق والمخطوطات وحفظ الذاكرة التاريخية.