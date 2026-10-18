"الفجيرة للموارد الطبيعية" تستعرض تجربتها بمجال استدامة قطاع التعدين بورشة في مسقط

مسقط في 18 أكتوبر/وام/ شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في "ورشة عمل الكسارات المستدامة"، التي نظمتها هيئة البيئة في سلطنة عُمان.

وقدمت المؤسسة ورقة عمل ضمن الجلسة الرئيسية بعنوان "أفضل الممارسات والاستدامة واستشراف المستقبل"، استعرضت خلالها تجربتها في إدارة المحاجر والكسارات، والجهود المبذولة لتطوير الأنشطة التعدينية وفق أفضل الممارسات البيئية والتشغيلية.

تأتي مشاركة المؤسسة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية المتخصصة، وتبادل المعارف والتجارب مع الجهات المعنية بقطاع التعدين، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وسلطت ورقة العمل الضوء على تجربة المؤسسة في تطبيق المعايير البيئية في إدارة المحاجر والكسارات، وتبني الحلول العملية للحد من الآثار البيئية للعمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض الممارسات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأنشطة التعدينية وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد.

وتناولت الورقة أهمية توظيف الابتكار في استشراف مستقبل قطاع التعدين، ودور التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير حلول مستدامة تواكب المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أهمية المشاركة في اللقاءات والفعاليات المتخصصة التي تجمع الخبراء والمختصين في قطاع التعدين، لما توفره من فرص للاطلاع على التجارب الناجحة ومناقشة التوجهات الحديثة في القطاع، مشيراً إلى حرص المؤسسة في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، على تعزيز مشاركاتها الإقليمية وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.