" الإمارات للألعاب المائية" : بطولة العين للسباحة تعزز اكتشاف المواهب ورفد المنتخبات الوطنية

العين في 18 أكتوبر/وام/ أكد اتحاد الإمارات للألعاب المائية أن بطولة العين الدولية للسباحة فرصة لاكتشاف المواهب المتميزة من الأندية والأكاديميات، واستقطاب العناصر القادرة على تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها في المحافل الرياضية الكبرى.

وقال علي أحمد الكعبي، عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية بالاتحاد في تصريح لوكالة أنباء الامارات"وام" على هامش النسخة الأولى من البطولة، إن استضافة مدينة العين لهذا الحدث تسهم في إتاحة المجال أمام السباحين لإبراز قدراتهم، وتوسيع قاعدة اختيار المواهب لرفد المنتخبات الوطنية.

وأشاد بحجم المشاركة في البطولة، التي تجاوزت 350 سباحاً وسباحة من نحو 35 جنسية ما يعكس الإقبال على الحدث في نسخته الأولى.

وأعرب عن تطلعه لزيادة أعداد المشاركين خلال النسخ المقبلة، بما يتيح للاتحاد متابعة قاعدة أوسع من السباحين، واختيار العناصر المتميزة القادرة على خدمة الرياضة الإماراتية وتحقيق الإنجازات.