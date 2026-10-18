نادي أبوظبي للرياضات المائية يتصدر بطولة العين الدولية للسباحة بـ93 ميدالية

العين في 18 أكتوبر /وام/ تصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية قائمة الأندية والأكاديميات المشاركة في النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة على صعيد عدد الميداليات، بعدما حصد سباحوه وسباحاته 93 ميدالية ملونة، بواقع 16 ذهبية و38 فضية و39 برونزية، خلال المنافسات التي اختتمت اليوم في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 نادياً وأكاديمية.

ونجح النادي في تحقيق أكبر حصيلة من الميداليات بين الفرق المشاركة، بفارق 28 ميدالية عن أقرب منافسيه، بعدما حصد فريق الرجال 71 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و28 فضية و31 برونزية، فيما أضاف فريق السيدات 22 ميدالية، منها أربع ذهبيات و10 فضيات وثماني برونزيات، في إنجاز يعكس قوة المشاركة والمستوى الفني لسباحي النادي في مختلف السباقات.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة خويطر سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وعلي الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وعمرو بدوي، المدير الرياضي لنادي أبوظبي للرياضات المائية والذين تابعوا المنافسات الختامية وشاركوا في مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف السباقات والفئات العمرية.

وجاءت أكاديمية "ووتر ووريورز" في المركز الثاني من حيث إجمالي الميداليات برصيد 65 ميدالية، منها 20 ذهبية و28 فضية و17 برونزية، تلتها أكاديمية "أكواتيكس" ثالثة برصيد 56 ميدالية، بواقع 30 ذهبية و15 فضية و11 برونزية، فيما حلت أكاديمية "سوبر تشامبيونز" رابعة برصيد 53 ميدالية، منها 26 ذهبية و13 فضية و14 برونزية.

واحتلت أكاديمية "إيفولوشن" المركز الخامس برصيد 37 ميدالية، تلتها "كاليبر" سادسة برصيد 36 ميدالية، فيما جاءت أكاديمية عجمان الرياضية في المركز السابع بعدما حصد سباحوها وسباحاتها 34 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات و15 فضية و14 برونزية، في مشاركة مميزة وسط المنافسة القوية بين الأندية والأكاديميات.

وشهدت البطولة، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية ، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات المائية، واستضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع "حياكم في العين"، منافسات قوية على مدار ثلاثة أيام، عكست المستوى الفني المتميز للمشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وجاء تنظيم النسخة الأولى من البطولة بالتزامن مع اختيار منطقة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، في خطوة تعزز مكانة المدينة وجهةً لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، وتسهم في دعم السياحة الرياضية، فيما نجح نادي أبوظبي للرياضات المائية في الجمع بين النجاح التنظيمي والتفوق التنافسي، بعدما اختتم البطولة متصدراً قائمة الفرق من حيث إجمالي عدد الميداليات.