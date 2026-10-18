الإسباني تشاكارا يعتلي صدارة "السباق إلى دبي" للجولف ويشعل المنافسة قبل النهائيات

نيودلهي في 18 أكتوبر /وام/ اعتلى الإسباني يوجينيو تشاكارا صدارة التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، بعدما توج اليوم بلقب بطولة "دي بي ورلد الهند المفتوحة"، المقامة برعاية موانئ دبي العالمية في العاصمة الهندية نيودلهي، ليعزز حظوظه في المنافسة على لقب موسم جولة "دي بي ورلد" قبل النهائيات المقررة في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.

وحسم تشاكارا اللقب بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، محققاً فوزه الثالث في الموسم والرابع في مسيرته ضمن جولة "دي بي ورلد"، بعدما سبق له التتويج بلقب البطولة ذاتها عام 2025.

وتجاوز اللاعب الإسباني آثار الإصابة بكسر في القدم تعرض لها مؤخراً، لينتزع صدارة ترتيب "السباق إلى دبي" من الأمريكي باتريك ريد، الذي أنهى البطولة في المركز الـ23، فيما جاء الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب الموسم الماضي، في المركز الـ42.

وقال تشاكارا عقب تتويجه: " أعرف جيداً ما أستطيع تقديمه، وأعمل بجد مع فريق مميز يسعى دائماً إلى تطوير مستواي، وأنا ممتن لأن العمل الجاد يؤتي ثماره".

ومع ختام البطولة، تتواصل المنافسة على لقب الموسم، إذ تستضيف كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجاري بطولة "جينيسيس"، قبل إقامة البطولتين الختاميتين، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى بطولة "أبوظبي الدار" المقررة في نادي "ياس لينكس" من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة "دي بي ورلد" الختامية من 12 إلى 15 نوفمبر، التي تشهد تتويج بطل الموسم.

وشهدت البطولة حضوراً إماراتياً لافتاً، بعدما أنهى لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي المنافسات في المركز التاسع بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، ضمن قائمة العشرة الأوائل.

ورفعت هذه النتيجة أوتايجوي خمسة مراكز في تصنيف "السباق إلى دبي" ليصبح في المركز الـ 36، معززاً فرصه في التأهل إلى نهائيات الموسم، بانتظار نتائج البطولة المقبلة في كوريا الجنوبية.

وسيصبح أوتايجوي، في حال ضمان تأهله، أول لاعب يمثل دولة الإمارات أو أي دولة في المنطقة يبلغ نهائيات إحدى أكبر الجولات الاحترافية في رياضة الجولف.