بلدية دبي تنجز 107 مشاريع بقيمة 1.6 مليار درهم لتطوير المشهد الحضري

دبي في 18 أكتوبر/وام/ أعلنت بلدية دبي إنجاز أكثر من 107 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام الجاري في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي.

تأتي هذه المشروعات - التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي - تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.

تندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية.

وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.

ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل.

وتتبنى المؤسسة نهجاً يربط بين التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل بما يضمن استمرار تحقيق القيمة من الاستثمارات العامة طوال دورة حياة كل مرفق.

وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.

وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي من بينها شواطئ الممزر والمدارس والمجالس المجتمعية ومشروع "حوي دبي" في ند الشبا وحدائق الأحياء السكنية الجديدة ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.

وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة خُصصت نسبة 36 بالمائة من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة و22 بالمائة لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة وتسهم جميعها في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة الحياة اليومية.

ومن خلال هذه المشروعات تعمل بلدية دبي على توسيع نطاق الوصول إلى المرافق الترفيهية والمساحات المجتمعية وتحسين جودة البيئة الحضرية وتوفير المزيد من الفرص لممارسة الأنشطة الخارجية وتعزيز التفاعل الاجتماعي.

ويستند نهج المؤسسة في تطوير المشروعات إلى ملاحظات أفراد المجتمع وآراء الزوار والبيانات التشغيلية للاستفادة منها في تصميم المرافق العامة وتطويرها ويتيح ذلك للبلدية الاستجابة بصورة أكثر فاعلية للاحتياجات المجتمعية المتغيرة وتطوير وجهات تلبي متطلبات مختلف الفئات العمرية وأنماط الاستخدام.

وقال المهندس بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إن قيمة البنية التحتية العامة لا تُقاس بما ننجزه من مشروعات فحسب بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة.. وفي مؤسسة المرافق العامة نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل.