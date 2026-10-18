أكاديمية كوماندو جروب تحرز المركز الثاني ببطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بشنغهاي

شنغهاي في 18 أكتوبر/وام/ اختتمت اليوم منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في مدينة شنغهاي الصينية، التي انطلقت أمس ضمن جولات الموسم الرياضي 2026-2027، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبرعاية إيدج وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، ومنافسات قوية شهدت مستويات فنية متقدمة في مختلف الفئات والأوزان.

شهد اليوم الختامي إقامة منافسات المحترفين للرجال والسيدات من حملة الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء، إلى جانب منافسات الهواة للأحزمة البيضاء والزرقاء، فيما خصص اليوم الأول لمنافسات فئات الصغار والأشبال والناشئين والشباب والأساتذة، في إطار برنامج تنافسي متكامل أتاح الفرصة لمختلف الفئات العمرية والمستويات للمشاركة واكتساب الخبرات.

وأسفرت نتائج البطولة عن تصدر الصين الترتيب العام للدول برصيد 784 ألف نقطة، تلتها روسيا في المركز الثاني برصيد 156 ألفاً و800 نقطة، فيما حلت كازاخستان ثالثة برصيد 90 ألفاً و600 نقطة، وفقاً للترتيب المنشور على المنصة الرسمية للبطولة.

وعلى صعيد ترتيب الأكاديميات، حصدت أكاديمية «بوشيدو الصين» المركز الأول برصيد 86 ألفاً و700 نقطة، وجاءت أكاديمية «كوماندو جروب» من دولة الإمارات في المركز الثاني برصيد 55 ألفاً و400 نقطة، فيما احتلت أكاديمية «شنغهاي بي جي جي» الصينية المركز الثالث برصيد 37 ألفاً و500 نقطة.

وشهدت منافسات المحترفين حضوراً إماراتياً في عدد من الفئات والأوزان، حيث خاض اللاعبون نزالات أمام منافسين يمثلون مدارس مختلفة في رياضة الجوجيتسو، في إطار سعيهم إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية، ومواصلة الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتضمنت النتائج تتويج مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس، بذهبية فئة السيدات للحزام البنفسجي وزن تحت 49 كجم، وحارب الحمادي، لاعب أكاديمية نادي الوحدة، بذهبية فئة الرجال للحزام البنفسجي وزن تحت 69 كجم، ضمن منافسات شهدت حضوراً لمجموعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول.

وأكدت مريم آل علي، أن المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام تمثل فرصة مهمة لاختبار القدرات الفنية والبدنية أمام مدارس متنوعة في رياضة الجوجيتسو، مشيرة إلى أن التتويج بالميدالية الذهبية يمنحها دافعاً إضافياً لمواصلة التطور والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وقالت: «سعيدة بتحقيق الميدالية الذهبية في جولة شنغهاي، خصوصاً أن المنافسات شهدت مستويات قوية وتطلبت تركيزاً كبيراً في مختلف النزالات.. هذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل خلال التدريبات والدعم الذي أحظى به من الجهاز الفني، وأتطلع إلى مواصلة تطوير مستواي وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في البطولات المقبلة».

من جانبه، أعرب حارب الحمادي عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن المنافسة أمام لاعبين من مدارس مختلفة تمثل إضافة مهمة إلى خبراته، وتسهم في تطوير أدائه الفني والتكتيكي.

وقال،: «حرصت على خوض كل نزال بتركيز عالٍ والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وكانت المنافسات قوية في ظل مشاركة لاعبين يمتلكون مستويات متقدمة.. الفوز بالميدالية الذهبية يمنحني ثقة إضافية، لكن الأهم هو مواصلة العمل وتطوير الأداء، والاستعداد بالشكل المطلوب للبطولات المقبلة».

وتعكس المشاركة الدولية في جولة شنغهاي المكانة التي تحظى بها سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، باعتبارها إحدى أبرز منصات المنافسة التي تجمع لاعبي النخبة والمواهب الصاعدة، وتتيح للمشاركين الاحتكاك بمدارس وأساليب فنية متنوعة، بما يسهم في الارتقاء بالمستويات التنافسية وتعزيز انتشار الرياضة على المستوى العالمي.

تأتي إقامة الجولة في الصين امتداداً لجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في توسيع نطاق بطولاتها الدولية، وتعزيز حضور اللعبة في القارة الآسيوية، إلى جانب توفير فرص تنافسية تسهم في إعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.

واختتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات والأوزان، وسط منافسات عكست التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو واتساع قاعدة ممارسيها على المستوى الدولي.