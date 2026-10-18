منصور بن زايد يلتقي خالد بن سلمان

أبوظبي في 18 أكتوبر/وام/ التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم ، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموهما خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة

وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين أهمية العمل على تعزيز التعاون بما يسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. الإقليميين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضره من الجانب السعودي معالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.