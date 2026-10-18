كريستالينا غورغييفا : الإمارات ستقدم نموذجاً متميزاً في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2029

بانكوك في 18 أكتوبر/وام/ أكدت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029 فرصة لتقديم نموذج متميز في تنظيم الاجتماعات المالية الدولية، مشيرة إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة، واقتصاد قوي، واهتمام بقضايا المناخ والمياه والمجتمع، إلى جانب مواكبتها المتسارعة للتطورات العالمية.

وقالت معاليها، خلال مراسم توقيع اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لعام 2029، صباح اليوم في مركز المعارض في بانكوك، إن الاجتماعات التي تُعقد خارج واشنطن تحظى دائماً باهتمام خاص، معربة عن ثقتها بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم تجربة استثنائية في الاستضافة، والبناء على ما تحقق من نجاح في الاجتماعات السنوية الحالية في تايلاند، التي رفعت سقف التوقعات والمعايير في تنظيم هذه الفعاليات الدولية.

واستشهدت معاليها بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن أهمية التخطيط والعمل من أجل الأجيال القادمة، مؤكدة أن هذه الرؤية تكتسب أهمية متجددة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وضرورة إعداد الأجيال المقبلة للتعامل مع مستقبل مختلف.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل التطور ومواكبة العصر في المجالات كافة بما فيها الاقتصادية معربة عن تطلعها إلى ما ستقدمه أبوظبي خلال الاجتماعات المقبلة، وقالت في ختام كلمتها: «نحن قادمون يا أبوظبي».

من جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف

ورحب معاليه بالمشاركين،مثمناً جهود المؤسستين الدوليتين وتعاونهما لإنجاح أعمال الاجتماعات.

وأشار معاليه إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي الدولي، مؤكداً أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات خلال الاجتماعات في أبوظبي، بما يسهم في مواكبة التحولات المستقبلية وتطوير تجربة المشاركين.

ووصف الاجتماعات بأنها محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.

بدوره، أعرب معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن تطلعه إلى العودة لأبوظبي بعد 26 عاماً ، واستضافة الاجتماعات السنوية المقبلة في دولة الإمارات، مشيداً بما تتميز به الدولة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ومكانتها بوصفها مركزاً مالياً واقتصاديا دولياً مهماً.

وأكد أن دولة الإمارات توفر بيئة داعمة للحوار حول تنشيط رأس المال وتعزيز دوره في التنمية، فضلاً عن امتلاكها مقومات مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم المناقشات ويسهم في الوصول إلى نتائج وقرارات فاعلة.

من ناحيته أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي أن استضافة العاصمة أبوظبي اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي وتعكس الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات ودورها في دعم الاقتصاد العالمي، وخبراتها في تنظيم أبرز الفعاليات الدولية وتحقيق نتائج مؤثرة ودورها المحوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية تمثل منصة عالمية تجمع قادة البنوك المركزية والقيادات المالية والاقتصادية وصنّاع القرار، وتتيح فرصاً واسعة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون الدولي، معرباً عن تطلع دولة الإمارات إلى استقبال المشاركين في دولة الإمارات ، وتوفير بيئة تدعم الحوار البنّاء وتسهم في تبادل الخبرات وتطوير الحلول للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية.