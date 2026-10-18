"جودلفين" يحصد لقب بطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ18

دبي في 18 أكتوبر/وام/ توج فريق «جودلفين» بلقب بطولة الملاك في المملكة المتحدة للمرة الـ18 في تاريخه، وذلك عقب ختام منافسات مهرجان «بريتش شامبيونس» على مضمار آسكوت، أمس (السبت).

وقدمت خيول «جودلفين» الأكبر سناً مستويات متميزة على مدار الموسم، بقيادة «نوتابل سبيتش»، الذي حقق انتصارين بارزين في سباقات الفئة الأولى، أولهما في «لوكينج ستيكس» على مضمار نيوبري، والثاني في «سيتي أوف يورك ستيكس» ضمن مهرجان إيبور على مضمار يورك.

واستهل «أومبودسمان» موسمه بالفوز في سباق «دبي تيرف»، قبل أن يواصل تألقه بإحراز لقب «برنس أوف ويلز ستيكس» من الفئة الأولى، ضمن مهرجان رويال آسكوت، ليصبح أول جواد منذ «محترم» عام 1995 يحقق الفوز بالسباق لعامين متتاليين.

وعاد «أومبودسمان»، المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر»، إلى مضمار آسكوت خلال مهرجان «بريتش شامبيونس»، ليحقق انتصاراً جديداً في سباق «شامبيون ستيكس» من الفئة الأولى، متفوقاً على «كالانداغان».

وحقق «دبي فيوتشر» إنجازاً لافتاً في مايو الماضي، بعدما أصبح أكبر خيول «جودلفين» سناً يحقق الفوز، إثر إحرازه لقب «هنري الثاني ستيكس» من الفئة الثالثة على مضمار سانداون بارك، وهو في العاشرة من عمره.

كما اختتم «ريبلز رومانس»، أحد أبرز خيول «جودلفين» إنجازاً في السباقات، مسيرته بانتصار في سباق «برنسيس أوف ويلز ستيكس» من الفئة الثانية، ضمن مهرجان يوليو على مضمار نيوماركت.

وعلى صعيد الخيول بعمر ثلاث سنوات، برز «توك أوف نيويورك» بفوزه بسباق «جول ستيكس» من الفئة الثانية، قبل أن يحقق انتصاراً في سباق «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» من الفئة الأولى.. كما سجلت خيول «هيدن فورس» و«فورتيتودنيه» و«ماهو باي» و«سيرو بلانكو» نتائج بارزة خلال الموسم.

وواصلت خيول السنتين تألقها في الأسابيع الأخيرة، وفي مقدمتها «ميوزيكال تايمز»، التي أنهت الموسم دون هزيمة بفوزها في سباق «فيليز مايل» من الفئة الأولى.

كما أحرز «ديزرت كاسل» لقب «شامبين ستيكس» من الفئة الثانية، قبل أن يحل وصيفاً في سباق «دارلي ديوهورست ستيكس» من الفئة الأولى، فيما حققت خيول «نبطي» و«روك مونتريال» و«الحضيبة» و«إنر سيتي بلوز» انتصارات في سباقات الفئات.

وقال هيو أندرسون، المدير العام لـ«جودلفين» في المملكة المتحدة ودبي، إن الفوز بلقب بطولة الملاك للمرة الـ18 يمثل مصدر سعادة كبيرة لجميع أفراد الفريق، مشيراً إلى أن الموسم شهد عروضاً متميزة من الخيول الأكبر سناً، وفي مقدمتها «نوتابل سبيتش»، الذي حقق حتى الآن 7 انتصارات على مستوى الفئة الأولى.

وأضاف أن «أومبودسمان» واصل تألقه بتحقيق إنجاز الفوز بسباق «برنس أوف ويلز ستيكس» من الفئة الأولى في رويال آسكوت لعامين متتاليين، ليؤكد قوة خيول «جودلفين» وقدرتها على المنافسة في أبرز السباقات.