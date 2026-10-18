انطلاق معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" بدبي غدا

دبي في 18 أكتوبر/وام/ تنطلق في دبي غدا فعاليات الدورة الثامنة من "معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 " الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 240 عارضاً من 50 دولة ويُتوقع أن يستقبل على مدى أيامه الثلاثة نحو 18 ألف زائر من 70 دولة.

يستعرض المعرض تقنيات مساعدة تغطي طيفاً واسعاً من الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، إلى جانب اضطراب طيف التوحد.

ويقدم المشاركون منتجات متطورة وأحدث الحلول التكنولوجية، بما في ذلك عدد من الابتكارات التي تُطرح للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب اسيا.