غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الشراكات الاستثمارية

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الحالي برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد من أعضاء الوفد الرسمي وممثلي شركات القطاع الخاص في إمارة الشارقة وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الأفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتهدف البعثة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الشارقة وإثيوبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية إلى جانب بناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ويتضمن برنامج البعثة تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر في العاصمة أديس أبابا بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين ومن أبرز المسؤولين الإثيوبيين المدرجين ضمن برنامج اللقاءات معالي الدكتور عبدالحكيم مولو وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي ومعالي السيد حسن محمد مولين وزير الدولة للصناعة ومعالي الدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية.

ومن المقرر أن تركز اللقاءات مع المسؤولين الإثيوبيين على بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والزراعي وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي واستكشاف الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية بهدف تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

ويتضمن برنامج البعثة عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية من بينها وزارة التجارة والتكامل الإقليمي ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهيئة الاستثمار الإثيوبية إلى جانب غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والإثيوبية.

كما تتضمن الزيارة بحث تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا عام 2001 بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويسهم في تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.

وقال سعادته: تمثل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سوقاً واعدة تتمتع بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة ونتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية مضيفاً نحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية بما يسهم في توفير فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين وتشجيع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

ويشمل برنامج البعثة زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية في إثيوبيا بهدف الاطلاع على الإمكانات الإنتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على احتياجات السوق الإثيوبي وبحث فرص إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.

وتأتي هذه البعثة في إطار جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتعزيز نمو الصادرات الوطنية وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القارة الأفريقية بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.