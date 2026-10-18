مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يفتح فرصاً دولية للمبدعين وأصحاب المشاريع

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / يفتح "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الحالي أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية من خلال "برنامج الأعمال" الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة.

ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية وإعداد الميزانيات والعروض التجارية واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.

وتشكّل "منطقة الأعمال" مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع من خلال جلسات "لقاء المنتجين" التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة واستكشاف مجالات التعاون المحتملة وتُعقد اللقاءات يومي 23 و24 أكتوبر مع إتاحة الحجز المسبق وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.

ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب "غالافوتي برنارديني وشركاه".

وإلى جانب اللقاءات المباشرة يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.

وفي هذا السياق يقدم بيترو بينيتي الرئيس التنفيذي لاستوديو "بوزيتو" في 23 أكتوبر جلسة بعنوان "الإنتاج المشترك الدولي: ما بعد الفكرة ومتطلبات تطوير المشاريع عبر الحدود" وتركز الجلسة على ما يحتاجه المشروع قبل الدخول في شراكة إنتاج دولية بما يشمل تأمين الحقوق وتحديد الأسواق والجمهور المستهدف ووضع ميزانية قابلة للتنفيذ وتوفير التمويل وإثبات قدرة فريق العمل على إنجاز المشروع وتسليمه وفق المتطلبات المتفق عليها.

وفي 24 أكتوبر تناقش مونيا آرام المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "مونيا آرام" كيفية إعداد المشاريع الإبداعية لتكون مؤهلة للنقاش التجاري مع المنتجين والمستثمرين من خلال جلسة بعنوان "ملف المشروع: من العرض التقديمي إلى إبرام الصفقة وكيفية إعداد مشروع جاهز تجارياً".

وتتناول الجلسة العناصر التي ينبغي أن يتضمنها الملف التعريفي بالمشروع وكيفية إبراز مقوماته التجارية وإمكاناته في السوق وتقديمه بصورة تساعد الشركاء المحتملين على تقييم فرص الاستثمار أو التعاون فيه بما ينقل النقاش من عرض الفكرة إلى بحث خطوات تنفيذها.

ويخصص البرنامج جلسة لأصحاب الاستوديوهات الراغبين في تقديم خدماتهم لعملاء خارج أسواقهم المحلية يقدمها أشيش ثابار الرئيس التنفيذي لشركة "هاي تك أنيميشن" في 25 أكتوبر بعنوان "تسويق خدمات الاستوديوهات دولياً: من متطلبات العميل إلى العرض التجاري".

ويستعرض ثابار مستنداً إلى خبرة تتجاوز عقدين في الرسوم المتحركة والإنتاج والقيادة الإبداعية كيفية التعامل مع طلبات العملاء الدوليين وتقييم متطلبات المشاريع وتحديد نطاق العمل والمسؤوليات والتكاليف وإعداد عروض تجارية واضحة تساعد الاستوديوهات على التفاوض واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التسعير وشروط التعاقد.

ومن خلال هذه اللقاءات والجلسات، يوفر "برنامج الأعمال" في مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة مساحة تجمع بين المعرفة المهنية وفرص التواصل التجاري وتساعد المبدعين وأصحاب الاستوديوهات على فهم متطلبات السوق وتطوير مشاريعهم وخدماتهم وبناء علاقات قد تفتح أمامهم مجالات جديدة للإنتاج والتوزيع والتوسع الدولي.