مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تستعرض برامج التمكين في إكسبو أصحاب الهمم 2026

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / تشاركُ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع جامعتي الذيد وخورفكان في الدورة الثامنة من "إكسبو أصحاب الهمم 2026" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الحالي من خلال برنامج متنوع يجمع بين التوعية بالخدمات المتخصصة والتمكين المهني والفنون الدامجة إلى جانب جناح تفاعلي يستعرض خبرة المدينة ومبادراتها وإصداراتها وشراكاتها الاستراتيجية بما يعكس نهجها في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع فرص مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتأتي مشاركة المدينة في هذا الحدث الذي يجمع المؤسسات الحكومية والخاصة والخبراء والاختصاصيين ومقدمي الحلول والتقنيات المساندة تأكيداً لدورها في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تواكب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتأهيل والتدخل المبكر والتوظيف والتمكين والدمج المجتمعي فضلاً عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وتكتسب المشاركة أهميتها من الخبرة المتراكمة التي تتمتع بها المدينة في تقديم الخدمات المتخصصة ومن رؤيتها التي تضع الشخص ذا الإعاقة وقدراته وحقوقه واحتياجاته في صميم عملية التخطيط والتطوير انطلاقاً من أن التمكين لا يقتصر على توفير الخدمة بل يمتد إلى بناء الفرص التي تتيح له تنمية قدراته وتحقيق استقلاليته والمشاركة في مختلف مناحي الحياة.

ويتضمن برنامج المدينة في المعرض تقديم مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على مسارات متكاملة للتمكين وفي مقدمتها التوظيف والفنون الدامجة بما يعكس اتساع مفهوم الدمج وتعدد مجالاته من المشاركة الاقتصادية والاستقلال المهني إلى التعبير الإبداعي والتفاعل الثقافي والمجتمعي.

وفي اليوم الأول من المعرض يقدم فريق مركز مسارات للتطوير والتمكين ورشة عمل تستعرض خدمات قسم التوظيف ودوره في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى فرص العمل وتعزيز جاهزيتهم المهنية وربط قدراتهم واهتماماتهم بالفرص المناسبة في سوق العمل.

وتسلط الورشة الضوء على أهمية التوظيف بوصفه أحد المسارات الأساسية لتحقيق الاستقلالية وتعزيز المشاركة الاقتصادية من خلال توفير الدعم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالخدمات التي تساعدهم على الاستعداد للعمل والوصول إلى الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

وفي اليوم الثاني تقدم المدينة بالتعاون مع جامعة الذيد ورشة فنية دامجة توفر مساحة للتعبير الفني والإبداع والتفاعل المشترك وتبرز دور الفنون في بناء جسور التواصل وتعزيز المشاركة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف أفراد المجتمع بما يؤكد أن الدمج يتجاوز الأطر التعليمية والتأهيلية والمهنية ليشمل الثقافة والفنون والإبداع بوصفها مجالات أصيلة للمشاركة المجتمعية وإظهار القدرات.

ويبرز جناح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية دورها الريادي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال محتوى مرئي ورقمي ومواد تعريفية تتيح للزوار التعرف إلى أبرز خدماتها ومبادراتها ومجالات عملها.

وتتضمن خطة الجناح جدارية تعريفية تفاعلية تستعرض أحدث الإحصائيات المعتمدة للمدينة إلى جانب مجموعة من المواد المرئية و مطبوعات تعريفية بخدمات المدينة وبرامجها إلى جانب الإصدارات الكاملة لسلسلة "60 ثانية" كما تخصص المدينة مساحة لعرض منتجات "تكوين" بما يتيح للزوار التعرف إلى جانب من مخرجات العمل والإنتاج ضمن منظومة خدماتها.

وأكدت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن "إكسبو أصحاب الهمم" يمثل منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والجامعات والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات ومطوري الحلول ومؤسسات القطاع الخاص بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في تطوير الخدمات والممارسات الدامجة.

وقالت: تتيح مشاركة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التواصل المباشر مع الجهات والاختصاصيين المشاركين واستعراض تجاربها العملية والتعرف إلى الحلول والممارسات التي يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز فرص التعليم والتأهيل والتوظيف والدمج.

وأضافت: تنسجم المشاركة مع محاور الدورة الثامنة من المعرض التي تشمل التعليم والتدريب والتوظيف والحلول الرقمية والتكنولوجيا المساعدة والعيش المستقل والفنون وتمكين الشباب والدمج في بيئة العمل وهي مجالات تتقاطع مع اهتمامات المدينة وخبراتها وبرامجها الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.