هيئة الشارقة للثروة السمكية تختتم مشاركتها في مهرجان صير بونعير

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية اليوم مشاركتها في الدورة السادسة والعشرين من مهرجان صير بونعير الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على شاطئ الحيرة خلال الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر من خلال برنامج متنوع جمع بين التعريف بمشاريع الهيئة وتنظيم الورش التفاعلية والجلسات الحوارية بما يعزز الوعي بالثروة السمكية والموروث البحري الإماراتي.

وشهدت منصة الهيئة تفاعلًا من الزوار حيث أتاحت لهم التعرّف إلى مشاريع تنمية الثروة السمكية إلى جانب الاطلاع على إصدارين معرفيين للهيئة هما "كتيب استزراع الأحياء المائية -الجزء الأول- الاستزراع السمكي" و"كتاب دليل الأسماك المحلية" في إطار جهودها لنشر المعرفة وتعزيز الوعي بالموارد البحرية وأهمية المحافظة عليها.

وضمن الأنشطة المصاحبة للمهرجان نظّمت الهيئة ثلاث ورش مخصصة للأطفال إضافة إلى أنشطة تفاعلية مستوحاة من البيئة البحرية أسهمت في إثراء تجربة المشاركين خلال المهرجان.

كما نظّمت الهيئة جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان "ذاكرة البحر" فيما جاءت الثانية بعنوان "اللؤلؤ كنزنا الثمين" بهدف إبراز الموروث البحري الإماراتي واستحضار تجارب أهل البحر والتعريف بأهمية هذا الإرث ومكانته في تاريخ الإمارات.

وأكد سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن مهرجان صير بونعير يمثل مناسبة مهمة لاستحضار تاريخ أهل البحر في الإمارات وتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من حياتهم وتجاربهم مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم أنشطة تجمع بين المعرفة والتفاعل المجتمعي.

وثمن سعادته إهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الكبير بحماية البيئة وصون التراث الإماراتي وهو ما تجسّد في إعلان جزيرة صير بونعير محمية طبيعية لتبقى شاهدا على هذه الرؤية التي تجمع بين حماية الطبيعة والاعتزاز بتاريخنا الأصيل.