تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2027 ينطلق ديسمبر بعروض وفعاليات عالمية

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يعقد مهرجان ليوا الدولي 2027 "ليوا 2027" فعالياته خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027 في صحراء ليوا في منطقة الظفرة.

وتشهد هذه الدورة عودة "قرية ليوا" وعرضاً ترفيهياً عالمياً جديداً، وبطولات رياضات السيارات وتجارب ثقافية وأنشطة عائلية.

وتنظم مهرجان ليوا الدولي 2027 دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية منطقة الظفرة، وشرطة أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة أبوظبي للتراث، ومستشفيات الظفرة - صحة.

ويقام المهرجان في محيط تل مرعب، أعلى الكثبان الرملية في الدولة، بارتفاع يتجاوز 300 متر، وتطور منذ انطلاقه عام 2001 ليصبح احتفالية سنوية تجمع بين التراث الإماراتي والثقافة والرياضة والأنشطة الترفيهية والعائلية.

واستقطبت نسخته الماضية أكثر من 700,000 زائر على مدى 23 يوماً، وحصلت على جائزة "أفضل مهرجان" ضمن جوائز الشرق الأوسط للفعاليات 2026.

وتشكل "قرية ليوا" القلب النابض للمهرجان وتعود في هذه الدورة بحلة متجددة لتقدم ألعاباً وتجارب ومعالم ترفيهية، أكثر من نصفها جديد أو أعيد تصميمه. وتشمل تجاربها الجديدة "أرجوحة السيرك" و"تاغادا" و"برج الفضاء"، إلى جانب تحديات "بلاي سترايك"، و"تحدي النينجا"، و"بيكسل رن"، و"مهمة في الصحراء"، و"ترايك دريفت"، ومنافسة الرماية، ومغامرة التسلق.

ويتيح المهرجان للزوار خوض تجربة القفز بالحبال المطاطية الجديدة "بانجي جمب"، وتعود مجموعة من التجارب منها شمس ليوا، وسيارات التصادم، و"سلينج شوت"، و"بوستر"، والسيارات الكلاسيكية، و"جو ووتر كارت"، و"مواجهة البينتبول"، و"بيت الرعب"، ومغامرة المتاهة، ومسار الدفع الرباعي.

ويستضيف المهرجان للمرة الأولى عروض "نايترو سيركس" العالمية يومي 19 و20 ديسمبر 2026، بمشاركة أكثر من 15 رياضياً يقدمون ثلاثة عروض تتضمن قفزات حرة بالدراجات النارية ودراجات "بي إم أكس"، وحركات استعراضية متزامنة تتخللها قفزات جريئة عبر حواجز من اللهب، ومؤثرات خاصة تزيد من إثارة العروض وتشويقها.

وينظم نادي ليوا الرياضي خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 إلى 2 يناير 2027، مجموعة من سباقات رياضات السيارات والرياضات الصحراوية التقليدية، وتتضمن عروض الاستعراض الحر "11–12 و21–22 ديسمبر"، وسباق الدراجات النارية "دراج ريس" في 13 ديسمبر، وسباق الصقور "14–16 ديسمبر"، وعروض الاستعراض الرملي الحر "18–19 و27–28 ديسمبر"، وحلبة ليوا UTV في 20 ديسمبر، وهدد الحمام "22–23 ديسمبر"، وتحدي ليوا "بيرن أوت" في 24 ديسمبر، وليوا دريفت "25–26 ديسمبر".

وتستمر الفعاليات الرياضية وصولاً إلى بطولة تل مرعب للسيارات، التي تقام من 30 ديسمبر إلى 2 يناير، لتختتم برنامج المهرجان مع بداية العام الجديد.

ويحظى الزوار أيضاً بفرصة المشاركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية والبدنية، تشمل تحدي تسلق لوحة ليوا "19 ديسمبر"، وسباق الدراجات الهوائية "21 ديسمبر"، وسباق مهرجان ليوا المجتمعي "23 ديسمبر"، وبطولة البادل "24–25 ديسمبر"، وجولة اللياقة البدنية "29 ديسمبر".

وفي إطار اهتمام مهرجان ليوا الدولي 2027 بإبراز التراث الإماراتي، تنظم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات تنقل التراث الإماراتي لزوار المهرجان من خلال قرية تراثية مستوحاة من الفريج الإماراتي التقليدي، تقدم عروضاً وأنشطة تتيح للأسر والأجيال الجديدة التعرف عن قرب إلى جوانب من حياة الأجداد، في تجربة تجمع بين التعلم والمشاهدة والمشاركة المباشرة.

ويحتفي "بيت الشعر والشعراء" بمكانة الشعر في الموروث الإماراتي من خلال جلسات شعرية تعرّف الزوار بالشعر النبطي ودوره في التعبير عن قيم المجتمع وتجاربه وتقاليده.

وتقدم "خيمة الصقارة" للزوار فرصة التعرف إلى موروث الصقارة الإماراتي من خلال عروض حية للصقور، وشرح للمهارات المرتبطة بتربيتها وتدريبها والعناية بها، إلى جانب التعريف بأدوات الصقارة واستخداماتها، ويتاح للشباب والأطفال المشاركة في ورش لصناعة نماذج من براقع الصقور.

وتشمل مشاركة الهيئة منطقة للألعاب الشعبية والتجارب التراثية بأنشطة تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، منها ألعاب التيلة والكرابي وشد الحبل، إلى جانب ركوب الإبل ومحاكاة تسلق النخيل، والمشاركة في ورش صناعة منتجات الخوص والحياكة، التي تعد أنشطة تراثية تثري المهرجان.

وتتيح القرية التراثية للزوار فرصة التعرف إلى منظومة السنع الإماراتي من خلال "المجلس الإماراتي"، وشرح عملي لآداب المجالس وقواعد الدخول والسلام والجلوس واستقبال الضيوف وإكرامهم، مما يبرز دور المجلس في الحياة الاجتماعية ونقل القيم والعادات بين الأجيال.

وتُستكمل تجربة السنع بورشة حية عن تحضير القهوة الإماراتية وتقديمها، مع استعراض أدواتها وآدابها للتعريف بتقاليد الضيافة الإماراتية وقيمها الأصيلة.

وتمتد تجربة المهرجان إلى خارج موقعه الرئيسي من خلال فعاليات تقام في لوحة ليوا وحصن ظفير وقلعة الميل وقلعة اليبانة، حيث تتوفر مجموعة من خيارات التسوق والمطاعم. وتحتضن قلعة خنور تجربة تراثية تستعرض الحرف الإماراتية التقليدية، وتقدم قلعة مزيرعة تجربة ثقافية مستوحاة من تاريخ ليوا وتراثها.

وسيتم إطلاق أول تطبيق رسمي لمهرجان ليوا الدولي2027، ليتيح استكشاف أجندة الفعاليات والخدمات ومواقعها، ومتابعة آخر المستجدات، واختيار أماكن التخييم ومواقف المركبات الترفيهية وحجزها، إلى جانب الاطلاع على فرص المشاركة التجارية في المهرجان.

لمزيد من المعلومات عن المهرجان، زوروا: liwainternationalfestival.ae.