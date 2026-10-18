شباب الأهلي وأبوظبي يتصدران دوري الإمارات لدراجات الطريق

الشارقة في 18 أكتوبر/ وام / تصدر ناديا شباب الأهلي وأبوظبي للدراجات منافسات دوري الإمارات للطريق الفردي العام للدراجات، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات اليوم في منطقة شاطئ الممزر بدبي، بمشاركة 64 دراجاً في فئتي الكبار وتحت 23 سنة، تنافسوا على مسافة 86 كيلومتراً.

وفي فئة الكبار، أحرز دراج شباب الأهلي رينهاردت جايسر المركز الأول، وجاء كيريل ميلر، دراج إقامة دبي، في المركز الثاني، فيما حل أنزي راوبر، دراج شباب الأهلي، ثالثاً، ليحصد الفريق مركزين على منصة التتويج.

وفي منافسات تحت 23 سنة، فرض نادي أبوظبي للدراجات سيطرته بحصوله على المركزين الأول والثاني، عبر نيكولاي أسيموفيتش، صاحب المركز الأول، وحارب المرزوقي، صاحب المركز الثاني، فيما جاء محمد العليلي، دراج شباب الأهلي، في المركز الثالث.

حضر المنافسات منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر النقبي، الأمين العام، ويحيى المهيري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، حيث شاركوا جميعا في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتين.