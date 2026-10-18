شباب الأهلي يواجه الرياضي.. والأنطوني مع الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة الدولية للسلة

دبي في 18 أكتوبر/ وام / أسفرت نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، التي أقيمت اليوم على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، عن تحديد مواجهتي الدور نصف النهائي، بعدما تصدر الأنطوني بعبدا اللبناني المجموعة الأولى بفوزه على شباب الأهلي 86-82، فيما اعتلى الرياضي اللبناني صدارة المجموعة الثانية بتغلبه على الأهلي المصري 84-81، في حين حقق شرطة حلب السوري فوزه الأول في البطولة على حساب القرين الكويتي 81-79.

ويلتقي الأنطوني بعبدا، متصدر المجموعة الأولى، مع الأهلي المصري، وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه شباب الأهلي، وصيف المجموعة الأولى، فريق الرياضي اللبناني، متصدر المجموعة الثانية، في مباراتي الدور نصف النهائي المقررتين يوم الثلاثاء.

وشهدت مواجهة الأنطوني بعبدا وشباب الأهلي منافسة قوية حسمها الفريق اللبناني في اللحظات الأخيرة، ليضمن الفريقان التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، ضمن الرياضي اللبناني صدارة المجموعة بفوزه على الأهلي المصري، فيما تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي في المركز الثاني.

كما اختتم شرطة حلب السوري مشاركته في الدور الأول بتحقيق فوزه الأول في البطولة على حساب القرين الكويتي، ليودع الفريقان المنافسات.