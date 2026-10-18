فوز الوحدة والشارقة وتعادل كلباء مع الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام / اختتمت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات.

في المباراة الأولى فاز الوحدة على خورفكان 3-2، في استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد خورفكان عند 4 نقاط.

كما فاز الشارقة على عجمان 3-1، في استاد راشد بن سعيد وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد عجمان عند 9 نقاط.

وفي المباراة الثالثة تعادل كلباء مع الجزيرة 2-2 في ملعب كلباء.

وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 5 نقاط، والجزيرة إلى 14 نقطة.