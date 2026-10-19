قائد عام شرطة أبوظبي يستقبل منتخبي الجوجيتسو والترايثلون بمناسبة تتويجهما في بطولتين دوليتين

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، منتخب شرطة أبوظبي للجوجيتسو، بمناسبة تحقيق إنجازات متميزة في بطولة "AJP POLAND" الدولية للجوجيتسو بجمهورية بولندا، ومنتخب الترايثلون لإنجازاته في بطولة "IRONMAN 5150" الدولية بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور العميد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

وهنّأ معاليه اللاعبين على إنجازاتهم المشرفة، مشيدًا بالمستويات الفنية والبدنية المتقدمة التي أظهروها في المنافسات الدولية، مؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على مواصلة دعم المواهب الرياضية وتطوير قدرات منتسبيها، وتعزيز حضورهم في المحافل الرياضية الدولية، بما يعكس مكانتها وريادتها في مختلف المجالات.

وحقق منتخب شرطة أبوظبي للجوجيتسو المركز الأول في الترتيب العام لبطولة "AJP POLAND" الدولية، بعد حصده 37 ميدالية ملونة، بواقع 19 ذهبية و12 فضية و6 برونزيات.

كما حقق منتخب الترايثلون إنجازات لافتة في بطولة "IRONMAN 5150" الدولية، التي شهدت مشاركة 580 متسابقًا، حيث تُوّج فريق التتابع بالمركز الأول بزمن قدره 1:56:40، فيما أحرز سالم جمال المركز الأول في فئته العمرية والرابع في الترتيب العام، وحقق عبدالله العلي المركز الثاني في فئته العمرية، ونايف المرزوقي المركز الثالث في فئته العمرية.

وأكد معاليه أهمية مواصلة التميز الرياضي والمحافظة على المكتسبات والإنجازات المحققة، مشيدًا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة واللياقة البدنية بين منتسبي شرطة أبوظبي.

وأشاد بروح العزيمة والإصرار التي تحلّى بها اللاعبون، متمنيًا لهم المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المشرفة.