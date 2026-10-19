هيئة الشارقة للمتاحف تطلق هويتها البصرية الجديدة

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، هويتها البصرية الجديدة، التي تعكس مسيرة تطورها وتطلعاتها مع دخولها عقدها الثالث.

وتجمع الهوية الجديدة الهيئة ومتاحفها العشرين ضمن إطار بصري موحّد ومعاصر، يحتفي بالتراث الثقافي لإمارة الشارقة، ويؤكد التزام الهيئة بالحفاظ على المقتنيات المتحفية، وإثراء المعرفة والتعلّم والاستكشاف.

كما تجسد الهوية رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رسّخ مكانة الثقافة والمعرفة في صميم المشروع التنموي للإمارة.

كما استلهم تصميم الهوية عناصره من الأقواس التي تميّز متاحف الشارقة ومبانيها التاريخية، مع توظيف عناصر مستوحاة من الخط العربي، لتشكيل لغة بصرية معاصرة تعبّر عن الإبداع والحركة والاستكشاف والتواصل.

ويتكامل الشعار والعناصر الجرافيكية ونظام الأيقونات ضمن منظومة بصرية متكاملة، فيما تجمع لوحة الألوان بين الأصالة والابتكار.

ولا تقتصر الهوية الجديدة على تطوير المظهر البصري للهيئة، بل تمثّل فصلاً جديداً في مسيرة تطورها، وتعزّز دورها الثقافي وحضورها الدولي، وتدعم تطلعاتها إلى تقديم تجارب أكثر تفاعلاً وجاذبية للزوار والمجتمعات.

وقالت سعادة ميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، إن الهوية الجديدة تعبّر عن عمق رسالة الهيئة وتطلعاتها نحو المستقبل، وتؤكد التزامها بصون التراث وإثراء المعرفة، والحفاظ على حيوية المتاحف بوصفها فضاءات للتعلّم والاستكشاف والحوار الثقافي.

يُذكر أن على مدى عقدين، واصلت هيئة الشارقة للمتاحف توسيع أثرها الثقافي والتعليمي والمجتمعي، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامجها المتحفية خلال السنوات الثلاث الماضية 400 ألف مستفيد، من بينهم أكثر من 340 ألف طالب وطالبة استفادوا من البرامج التعليمية، إلى جانب تنظيم 8,774 ورشة متحفية خلال الفترة ذاتها.

كما عززت الهيئة حضورها الثقافي محلياً ودولياً، إذ نظمت منذ عام 2006 وحتى 2026 أكثر من 130 معرضاً مؤقتاً في مختلف متاحفها، إلى جانب أكثر من 90 معرضاً مشتركاً بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وفنية ومتاحف وسفارات وهيئات أكاديمية محلية ودولية.

وشملت مسيرتها إطلاق مبادرات وبرامج نوعية، من أبرزها برنامج "سوا" لعلم المتاحف الذي استقطب منذ انطلاقه أكثر من 170 مشاركاً، ومبادرة "متاحف على الطريق" التي استفاد منها 47,391 شخصاً، بينهم 19,320 طالباً وطالبة من أكثر من 99 مدرسة، إلى جانب 28,071 مستفيداً من الجمهور عبر الزيارات الخارجية.

وتواصل الهيئة تقديم برامج متخصصة للأطفال واليافعين، من بينها "سفراء متاحف الشارقة" و "الأحيائي الصغير"، إلى جانب الورش والبرامج الشهرية المتخصصة، بالتوازي مع تطوير شبكة متاحفها التي شهدت افتتاح مدرسة القاسمية – متحف التعليم عام 2025، وانضمام حصن فلي والبيت التراثي ومتحف القهوة إلى مظلتها عام 2026.