أبوظبي تستضيف "القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية" لدول مجلس التعاون

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ تستضيف أبوظبي الدورة الرابعة عشرة من قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، في فندق جراند حياة أبوظبي – إميرتس بيرل يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

يشارك في القمة، التي تنظمها شركة "QnA International"، نخبة من كبار مسؤولي الموارد البشرية، وقادة إدارة الأفراد، وصنّاع السياسات، ضمن منصة إقليمية حصرية ورائدة متخصصة في الموارد البشرية للقطاع الحكومي، وتعتمد نموذج الأعمال بين الشركات تحت شعار "عصر الفرص.. استكشاف الحقائق الجديدة لعالم العمل."

وتمثل الدورة الرابعة عشرة من القمة، ملتقى لقادة القطاع العام لتبادل الرؤى العملية، ومراجعة الممارسات القائمة، واستكشاف سبل الارتقاء بدور الموارد البشرية الحكومية، بما يتجاوز المهام الإدارية التقليدية لتصبح محركًا استراتيجيًا لتعزيز الأداء المؤسسي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.

وتشكل القوى العاملة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملها، والوكيل الذكي، وذكاء القوى العاملة، والثقة والمواهب والمرونة، محاور القمة الرئيسية، في ظل التحولات المتوقعة لرسم ملامح العمل الحكومي في مختلف أنحاء المنطقة.