فريق ليوا يبدأ مشواره في تحدي باها أبوظبي بالفوز بلقب فئة T4

أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ توج السائق الإماراتي منصور بالهلي، برفقة ملاحه خالد الكندي، بالمركز الأول في فئة T4 ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة تحدي باها أبوظبي، التي أقيمت بمنطقة تلال سويحان بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ليقود فريق ليوا إلى بداية ناجحة في الموسم الجديد.

وجاء تتويج بالهلي والكندي بعد أداء متميز على المسارات الصحراوية التي شهدت تحديات فنية في القيادة والملاحة والتعامل مع التضاريس الرملية، ليتصدرا منافسات فئة T4 في أولى جولات البطولة التي تتألف من أربع جولات.

ويضع فريق ليوا المنافسة على لقب البطولة المحلية ضمن أهدافه للموسم الحالي، مستفيداً من الخبرات التي اكتسبها خلال مشاركاته في كأس العالم لراليات الباها، والنتائج التي حققها في المنافسات الدولية.

ويمنح الفوز الفريق دفعة قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الجولة الختامية من كأس العالم لراليات الباها في دبي، حيث يتطلع منصور بالهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والدولي.

ويواصل فريق ليوا مشاركاته في بطولات رياضة المحركات داخل الدولة وخارجها ضمن برنامجه التنافسي للموسم الحالي.