منتخب كرة الطاولة يشارك في بطولة آسيا بطشقند

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للمنتخبات، المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويضم وفد المنتخب المشارك في منافسات البطولة أربعة لاعبين هم أحمد سعيد ومحمد سعيد من نادي الشارقة، ويوسف الحواي من نادي النصر، وناصر المري من نادي الوصل، إلى جانب مدرب المنتخبات الوطنية بوريس فوكيليتش، فيما يترأس الوفد أحمد البحر، عضو مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام المساعد.

وأكد أحمد البحر أهمية المشاركة في البطولة الآسيوية، لما تمثله من فرصة لتعزيز خبرات اللاعبين من خلال الاحتكاك بأبرز منتخبات القارة، مشيراً إلى تطلع المنتخب الوطني إلى تقديم مستويات فنية متميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور كرة الطاولة الإماراتية.