اختتام فعاليات معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات

رأس الخيمة في 19 أكتوبر/ وام/ اختتم معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات، فعالياته يوم أمس بنجاح لافت، بمشاركة علامات تجارية عالمية ومحلية استعرضت أحدث الطرازات والتقنيات المستقبلية وتجارب القيادة التفاعلية.

ويؤكد المعرض مكانته كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السيارات، ضمن الفعاليات التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ووجهة رئيسية تجمع بين الابتكار والترفيه وأحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات على المستويين المحلي والعالمي.

وشهد المعرض على مدار أيامه حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من العائلات ومحبي السيارات والدراجات، إلى جانب مشاركة نخبة من العلامات التجارية العالمية التي استعرضت أحدث الإطلاقات والموديلات، والتقنيات المستقبلية، وتجارب القيادة التفاعلية، ما عزز من مكانة الحدث كمنصة شاملة لعشاق هذا القطاع.

وقال سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن المعرض سجل حضورا لافتا ومبيعات وصفقات ناجحة، ما عكس القيمة العالية والاهتمام المتنامي بهذا القطاع، إضافة إلى ثقة المشاركين في الفعاليات النوعية التي ترعاها الغرفة وينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض وتحتضنها إمارة رأس الخيمة.

من جانبه قال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة التجارة، إن هذا النجاح يأتي في إطار الدعم المستمر للفعاليات الكبرى التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع الترفيه واستقطاب الزوار من داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارة 2030.

وتضمن المعرض العديد من الفعاليات من أبرزها، أحدث الإطلاقات في عالم السيارات، بجانب عروض للسيارات الكلاسيكية والنادرة، وعروض لبطولة "الداينو" والتي استهدفت فئتين: الأولى مفتوحة لتحقيق أعلى قوة للمحركات، والثانية كانت مخصصة للمركبات التي تستخدم الوقود المتاح في محطات التعبئة.