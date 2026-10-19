تكريم الرعاة والشركاء في مهرجان الظفرة للتمور

الظفرة في 19 أكتوبر/ وام/ كرّم مهرجان الظفرة للتمور، أمس "الأحد"، الجهات الراعية والداعمة والشركاء والمشاركين في دورته الخامسة التي تنعقد بمدينة زايد في منطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

وسلّم سعادة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، الدروع التقديرية لممثلي الجهات تقديراً لإسهامهم في دعم فعالياته، حيث شمل التكريم ديوان ممثل الحاكم – منطقة الظفرة، الداعم الرئيسي، و"مدن"، الشريك الاستراتيجي، و"الفوعة – أغذية"، الراعي، وشبكة أبوظبي للإعلام، الشريك الإعلامي.

كما كرمت الجهات الداعمة، وهي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومستشفيات الظفرة – صحة، وشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وضمت الجهات المشاركة المكرَّمة دائرة القضاء في أبوظبي، والهلال الأحمر الإماراتي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والغدير للحرف الإماراتية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومجموعة سلال.

ويأتي التكريم تقديراً لدور هذه الجهات في دعم برامج المهرجان وأهدافه في خدمة المزارعين والمنتجين، وتعزيز جودة التمور الإماراتية، وصون الموروث الزراعي المرتبط بالنخلة ونقل معارفه إلى الأجيال.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أمس نتائج مسابقة "بومعان"، ومسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون "فئة الأسر المنتجة".

وتوج سعادة عبدالله بطي القبيسي، الفائزين في مسابقة بومعان التي جاءت نتائجها بفوز سلطان حمود سعيد سيف العرياني بالمركز الأول، فيما حلّت فاطمة سعيد محمد العرياني في المركز الثاني، وجاء سلطان سيف محمد العرياني في المركز الثالث. وخُصصت للمسابقة عشر جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 280 ألف درهم، نال منها صاحب المركز الأول 75 ألف درهم، والثاني 50 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم.

وتوج راشد خادم الرميثي مدير مهرجان الظفرة للتمور والشيف منى المنصوري مشرفة ومحكمة مسابقة الطبخ، الفائزين في المسابقة، التي حصلت فيها نورة عوض الشامسي على المركز الأول، وضحى الشامسي على المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث عبير اللوز، وفي المركز الرابع بدر الشامسي.

وفي مزاد التمور ليوم أمس، كانت أعلى قيمة بيع 2500 درهم لصنف "النخبة"، فيما بلغ إجمالي مبيعات المزاد 489900 درهم، وبلغت كمية التمور المباعة 4558 كيلوجراماً بإجمالي 1381 صندوقاً.

وكان مزاد التمور شهد في يومه الأول بيع 890 صندوقاً بوزن إجمالي 2937 كيلوجراماً ومجموع مبيعات 110900 درهم، فيما كانت أعلى قيمة بيع 600 درهم لصنف "دباس"، فيما كانت مبيعات اليوم الثاني للمهرجان 349100 درهم لكمية بلغت 4224 كيلوجراماً في 1280 صندوقاً، وأعلى قيمة بيع لصندوق كانت 2100 درهم لصنف "نوادر".

وفي مزاد النخيل ليوم أمس كانت أعلى قيمة بيع 18 ألف درهم لصنف "جش فاطمة"، فيما كانت أعلى قيمة بيع في اليوم الأول للمزاد 12500 درهم للصنف نفسه، أما اليوم الثاني فكانت أعلى قيمة بيع فيه 32 ألف درهم لصرم من صنف "الظبيانية".

وتسلم المهرجان أمس مشاركات "تمور الدباس" التي بلغت 1800 كيلو جرام قدمها 36 متسابقاً، فيما بلغت مشاركات العسل السائل (شوط مفتوح) 128 كيلوجراما قدمها 64 متسابقاً، ويتضمن برنامج اليوم الاثنين استلام مشاركات مسابقة الخلاص والعسل (قرص شمعي شوط مفتوح).