الأولمبياد الخاص الإماراتي يواصل تمكين أصحاب الهمم ببرامج مهارات الحياة

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، برنامجه الهادف إلى تنمية مهارات الحياة لدى أصحاب الهمم، باحتفال أقيم أمس في فندق سوفيتل دبي ذا أوبليسك، شهد تكريم أكثر من 70 لاعبًا ومقدم رعاية، تقديرًا لإنجازاتهم خلال برنامج امتد خمسة أسابيع، واستهدف تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية، وترسيخ العادات الصحية ضمن بيئة تعليمية دامجة.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، من خلال تنمية المهارات الحياتية، وتعزيز الوعي بالتغذية، وتشجيع الممارسات المستدامة، وتوفير فرص للتواصل الاجتماعي.

وتضمن خمس جلسات افتراضية اكتسب خلالها المشاركون مهارات إعداد وجبات متوازنة، واتخاذ خيارات غذائية صحية، وتطبيق قواعد السلامة، بما يسهم في توظيف تلك المهارات في حياتهم اليومية.

وقالت عرين أبو حجلة، مديرة البرامج الصحية في الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن البرنامج يواصل تحقيق أهدافه عبر دوراته المتعاقبة، بفضل الإقبال المتزايد من مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، مؤكدة الحرص على تطوير محتواه استنادًا إلى تجارب المشاركين وملاحظاتهم، بما يلبي احتياجاتهم واهتماماتهم، موضحة أن البرنامج يركز على ترسيخ العادات الصحية، وتعزيز الثقة بالنفس، ودعم الاستقلالية.

وشهد الحفل الختامي مشاركة اللاعبين ومقدمي الرعاية وعدد من الشركاء في نشاط تفاعلي جماعي، وأتاح للمشاركين استعراض المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج في أجواء داعمة تعكس روح الدمج والمشاركة.

وواصل البرنامج خلال دورته الحالية التركيز على وضع المشاركين في صميم التجربة، عبر تنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز فهمهم لمفاهيم التغذية والاستدامة، وتشجيعهم على الاعتماد على النفس والمشاركة الفاعلة في الأنشطة اليومية.

واختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي الفعالية بتكريم جميع المشاركين، تقديرًا لالتزامهم وتقدمهم طوال البرنامج، في احتفاء جسّد ما حققوه من تطور في مهارات الحياة، والثقة بالنفس، والاندماج المجتمعي.