HUB71 تُعزّز شراكتها مع Key Capital لتوسيع نطاق وصول الشركات الناشئة إلى المستثمرين العالميين

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع Key Capital، الشركة المتخصصة في إدارة أصول الاستثمارات الثانوية في رأس المال المُخاطر ومقرها دولة الإمارات، بهدف تعزيز وصول الشركات الناشئة التي تؤسس أعمالها وتنمّيها انطلاقًا من أبوظبي إلى رأس المال وشبكات المستثمرين الدوليين.

وبموجب الاتفاقية، تنضم Key Capital إلى Hub71 بصفتها شريكًا لرأس المال، بما يسهم في ربط الشركات الناشئة بفرص استثمارية عالمية تتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها للنموّ.

كما ستعمل الشركة على دعم الشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71 في مساعيها للتوسّع في الأسواق الدولية، مستفيدة من خبراتها الاستثمارية لتقديم الإرشاد والتوجيه إلى مجتمع Hub71.

ويفتح هذا التعاون المجال أمام Key Capital للمشاركة بصورة أوسع في عمليات اختيار الشركات الناشئة وبرامج Hub71 وفعاليات منظومتها.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71، إن العلاقات القوية مع المستثمرين تشكل أساساً مهماً لوصول الشركات الناشئة الطموحة إلى رأس المال ودعم نموها.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع Key Capital في Key Trek London، أتيحت لمؤسسي Hub71 فرص قيّمة للتواصل مع مستثمرين من خارج المنطقة، معربا عن التطلع إلى البناء على هذا التعاون وتوسيع نطاق تواصل شركات Hub71 مع المستثمرين.

وتستند هذه الشراكة إلى تعاون ممتد بين Hub71 وKey Capital على مدى عامين، شمل مشاركة Hub71 في الجولة الترويجية السنوية Key Trek London، التي تنظمها الشركة لربط شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمستثمرين الدوليين.

وخلال العامين الماضيين، شاركت 14 شركة ناشئة من Hub71 في Key Trek London، وشهدت أكثر من 120 اجتماعًا ثنائيًا مع مستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا لتعزيز وصولها إلى رأس المال العالمي ودعم نموّها دوليًا.

وفي هذا العام، شاركت تسع شركات ناشئة من Hub71 في الجولة؛ وهي Thndr و FlapKap و Orbii و Abhi وNymCard وNodeShift وBioSapien وeVoost AI وSynapse Analytics.

وامتد أثر هذه الروابط إلى ما بعد الجولة الترويجية، إذ واصل المؤسسون علاقاتهم مع المستثمرين الذين التقوا بهم في لندن.

كما أسفرت النسخ السابقة عن نتائج استثمارية، من بينها حصول RemotePass، إحدى الشركات الناشئة في Hub71، على استثمار من EBRD عقب التعارف الذي جرى خلال جولة Key Trek 2024.

وقال باسل مفتاح، الشريك الإداري في Key Capital، إن الشراكة مع Hub71 تُمثل امتداداً للجهود المتواصلة على مدى عامين في ربط الشركات الطموحة بالمستثمرين الدوليين، والتي تجمع بين الإمكانات المتميزة لمنظومة الشركات الناشئة في أبوظبي والحضور العالمي وشبكة العلاقات الواسعة التي أنشأناها في Key Capital.

وأضاف أنه من خلال الجولة السنوية Key Trek، تتيح Key Capital أمام المؤسسين فرصاً لبناء العلاقات الاستراتيجية التي يحتاجون إليها للتوسّع والنموّ.

وأُطلقت Key Trek في عام 2023 بهدف ربط شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمستثمرين العالميين، من خلال اجتماعات منظّمة بعناية وفرص للتواصل والتفاعل مع المنظومة في لندن.

وتعكس الشراكة مواصلة Hub71 تركيزها على توطيد الروابط بين منظومة التكنولوجيا في المنطقة وأسواق رأس المال العالمية.

ومن خلال إيجاد مسارات أكثر استمرارية بين المؤسسين والمستثمرين الدوليين، ستسهم هذه الشراكة في دعم الشركات الناشئة عالية النموّ في أبوظبي والمنطقة عموماً، لبناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال والتوسّع في الأسواق العالمية.