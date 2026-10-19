شرطة أبوظبي تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية، حلقة نقاش مشتركة بمشاركة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لمراجعة خطط الاستعداد للحالات الجوية المتوقعة خلال موسم الأمطار 2026–2027، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات لضمان فاعلية الاستجابة.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، أن الاستعداد المبكر وتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية تمثل ركائز أساسية لنجاح منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات، مشددًا على أهمية توحيد الجهود، وتسخير الإمكانات والموارد المتاحة، وتعزيز سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات، بما يسهم في التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف السيناريوهات المحتملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن التعامل مع تداعيات الحالات الجوية يتطلب منظومة عمل متكاملة ترتكز على التخطيط الاستباقي والجاهزية الميدانية والتنسيق المستمر بين الشركاء، لافتًا إلى أهمية استشراف التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة والتدابير الوقائية اللازمة قبل الحالة الجوية وأثناءها وبعدها.

وتناولت الحلقة جاهزية الجهات المشاركة، والسيناريوهات المرتبطة بهطول الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه، ومدى جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وآليات توزيع الموارد والإمكانات، وتحديد المواقع الحيوية والطرق البديلة، بما يعزز سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات الأساسية.

وتأتي الحلقة ضمن جهود شرطة أبوظبي لتطوير منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، وتعزيز التكامل مع الشركاء، بما يدعم أمن المجتمع وسلامته.