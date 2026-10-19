"شخبوط الطبية" تجري أول عملية لاستئصال الغدة الدرقية بمساعدة الروبوت

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / أجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي التابعة لـ"بيورهيلث أول عملية في دولة الإمارات لاستئصال الغدة الدرقية بمساعدة الروبوت، باستخدام تقنية تتيح الوصول إلى الغدة عبر شقوق جراحية صغيرة في الإبطين دون ترك ندبة ظاهرة في الرقبة، وذلك للمرضى المؤهلين طبياً وفقاً لتقييم حالتهم.

وخضعت للعملية مريضة تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد ظهور تورم في الرقبة تسبب في صعوبة البلع والشعور بالاختناق أثناء النوم، حيث أظهرت الفحوصات وجود عقدة بحجم 3 سنتيمترات في الفص الأيسر من الغدة الدرقية، ذات خصائص غير طبيعية، ما استدعى التدخل الجراحي.

وبعد تقييم الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء الجراحة بمساعدة الروبوت باستخدام تقنية "RABIT"، التي تتيح الوصول إلى الغدة الدرقية عبر شقوق جراحية صغيرة في كلا الإبطين، فيما يوفر النظام الروبوتي رؤية ثلاثية الأبعاد مكبرة لموضع الجراحة، ويحد من تأثير ارتعاش اليد، ما يساعد الجراحين على إجراء حركات دقيقة بالقرب من التراكيب التشريحية الحساسة، بما فيها العصب الحنجري الراجع والغدد جارات الدرقية، فضلاً عن الحد من الانزعاج في الرقبة وصعوبات البلع.

وقال الدكتور عبد القادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن إدخال جراحة الغدة الدرقية بمساعدة الروبوت يوفر للمرضى المؤهلين طبياً خياراً جراحياً إضافياً داخل الدولة، ويعكس تطور قدرات المدينة وخبراتها في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في توفير علاجات متقدمة تراعي الاحتياجات الفردية لكل مريض.

من جانبه، أوضح الدكتور سالم الحارثي، استشاري الجراحة الروبوتية ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذي أجرى العملية، أن جراحة الغدة الدرقية تستلزم تخطيطاً دقيقاً نظراً إلى قرب الأعصاب والغدد الحساسة منها، مشيراً إلى أن تقنيات الجراحة الروبوتية توفر رؤية مكبرة وتحكماً أدق أثناء الجراحة، مع التأكيد على أهمية اختيار المرضى المؤهلين وفقاً لمعايير طبية محددة، بما يضمن مراعاة احتياجاتهم السريرية وأولوياتهم الشخصية عند تحديد النهج الجراحي المناسب.

ويأتي إجراء العملية ضمن برنامج الجراحة الروبوتية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذي أُطلق عام 2020، وأجرى منذ ذلك الحين أكثر من 1,380 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في تخصصات متعددة، بالاعتماد على جراحين متخصصين تلقوا تدريباً دولياً، وباستخدام أنظمة روبوتية متقدمة.